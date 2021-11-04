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Путь к профессионализму: советы основателей сервиса мобильной аналитики apphud.com
Общество
Путь к профессионализму: советы основателей сервиса мобильной аналитики apphud.com
Фото предоставлено apphud.com  / 

Современного человека невозможно представить без гаджета. Только в нашей стране, по данным статистики крупнейшего оператора мобильной связи, пользователи проводят перед экраном цифровых устройств в среднем пять часов по рабочим задачам и три часа по личным делам. Это и множество других факторов объясняет возросший за последние несколько десятилетий рынок IT-технологий и увеличение количества специалистов в этой области, призванных решать задачи эффективной организации информационного процесса.

Одними из таких специалистов можно назвать Александра Селиванова, Рената Курбанова и Дениса Миннетдинова. Уже около десяти лет молодые люди занимаются созданием проектов в области IT. За годы своей деятельности партнеры реализовали множество идей, запустили несколько успешных стартапов, а два года назад, не найдя на рынке подходящего способа аналитики, молодые люди разработали сервис apphud.com. Он представляет собой комплексное решение для внедрения, оптимизации встроенных покупок, а также для управления ими в мобильных приложениях и позволяет разработчикам зарабатывать больше.

Успех друзей-партнеров объясняется просто: к процессу создания своего детища они подошли через призму собственного опыта и интуитивно ориентировались на запросы будущего клиента. Но что делать тем, кто только начинает путь в сфере IT-технологий и еще не имеет необходимых навыков?

В первую очередь молодые люди советуют выбрать нишу, в которой новичку было бы интересно развиваться. Это может быть дизайн, программирование или управление, например. Затем следует понять, где этому можно научиться. Опытные коллеги по цеху предостерегают от обучения на сомнительных курсах и советуют получать знания только у лидеров рынка онлайн-образования или самостоятельно. После обучения основатели apphud.com считают самым быстрым путем развития работу в компании, где можно быстро вырасти, перенимая опыт других коллег.

В момент создания собственного проекта Александр, Ренат и Денис рекомендуют не пытаться «изобрести велосипед», придумывая гениальную идею, которой нет на рынке. Чаще всего такие истории заходят только у гениев, а всем остальным необходимо просто попробовать взглянуть на какую-то очевидную проблему под другим углом. Кроме того, молодые люди советуют не тратить время на программирование, если есть такая возможность, так как минимально жизнеспособный продукт в 90% случаев можно реализовать, не прибегая к помощи программистов.

В заключение создатели Apphud предлагают отпустить внутреннего перфекциониста и не бояться начать продавать еще до окончания разработки, чтобы понять общую ситуацию на рынке и уровень спроса. По мнению молодых людей, чувство стыда за качество продукта на старте — это норма, ведь в противном случае запуск произошел слишком поздно. Ну и напоследок — главное правило, которому Александр, Ренат и Денис сами следуют всегда — это фокус на том, что важно клиентам. Именно такой подход позволил разработчикам создать сервис apphud.com, занимающий на сегодняшний день на рынке второе место по количеству подключенных приложений среди конкурентов.

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