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Востоковед Вородин описал последствия запрета иностранной валюты в Афганистане
Политика
Востоковед Вородин описал последствия запрета иностранной валюты в Афганистане
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Новые власти Афганистана получили не только ворох старых проблем этой страны, но и обрели массу новых, с которыми им каким-то образом придется бороться. Об этом в интервью ФАН заявил востоковед Дмитрий Вородин.

Ранее представитель запрещенного в России террористического движения «Талибан»1 Забихулла Муджахид заявил, что талибы вводят запрет для жителей Афганистана на использование иностранной валюты «из-за тяжелой экономической ситуации».

«Можно предположить, что у данного решения в основном идеологический мотив, — заметил Вородин. — К такому ходу талибов могли подтолкнуть западные санкции, введенные после их прихода в Кабул. ФРС США и центральными банками в Европе были заморожены миллиарды долларов зарубежных активов Афганистана, теперь талибы требуют освобождения заграничных активов».

Востоковед привел мнение ведущих экспертов-экономистов, согласно которым запрет на использование иностранной валюты приведет к дальнейшему разрушению афганской экономики, и «без того находящейся на грани краха».

«Нехватка наличности, последствия засухи, рост цен, массовый голод, развитие миграционного кризиса — вот лишь малая толика проблем в социально-экономической сфере, с которой столкнулись «старые новые» власти «Исламского Эмирата Афганистан». Да и террористы из ИГ1 (организация запрещена на территории РФ) не дремлют, беря ответственность за новые и новые теракты», — заметил эксперт.

На этом фоне, продолжил собеседник ФАН, может обостриться и борьба между умеренным и радикальным крыльями «Талибана».

Востоковед Вородин описал последствия запрета на иностранную валюту в Афганистане
Федеральное агентство новостей /

«Главной иностранной валютой в Афганистане является доллар США, а в приграничных районах активно используются валюты соседних стран, в том числе, конечно, пакистанская рупия. Да и доллары на афгано-пакистанской границе в ходу», — отметил Вородин.

По его словам, учитывая роль Пакистана во внутриполитических процессах на территории Афганистана, «не вполне ясно, удастся ли тем же восточным пуштунам так просто взять и отказаться от пакистанской рупии». Востоковед также дал оценку афганской национальной валюте.

«Проблемы с надежностью афгани зависят непосредственно от стагнации, а затем и от падения экономики страны в последние десятилетия. Многочисленные вливания международных доноров за 20 лет кардинально так и не смогли перезапустить афганскую экономику. Приход к власти талибов и вовсе обвалил афгани до рекордного уровня», — резюмировал эксперт.

Ранее Вородин описал «конституцию талибов» как демократически ориентированную.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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