Инфляция в России ускорилась по итогам октября до 1,11%

Москва, 3 ноября. Месячная инфляция в РФ ускорилась в октябре 2021 года до 1,11% с 0,6%, зафиксированных на конец сентября. Об этом сообщил Росстат.

За период с января по октябрь цены на товары и услуги выросли на 6,49%. В прошлом году аналогичный показатель составлял 3,32%.

В годовом выражении инфляция достигла 8,13%, что является максимумом с февраля 2016 года. В конце сентября текущего года показатель составлял 7,40%. По данным Росстата, продовольственные товары подорожали в октябре на 2,17%. Наиболее значительный вклад в инфляцию внесли цены на плодоовощную продукцию, которые за месяц увеличились на 8,65%, а в годовом выражении — на 25,6%.

Минэкономразвития РФ ранее выступило за включение мер поддержки малоимущих граждан в пакет мер по борьбе с инфляцией. Решение призвано снизить влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производство. Ведомство также предложило смягчить инфляционное давление путем налаживания прямых контактов между ретейлерами и фермерами.