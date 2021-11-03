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Власти Алжира объявили о гибели трех граждан на границе с Западной Сахарой
Весь мир
Власти Алжира объявили о гибели трех граждан на границе с Западной Сахарой
Федеральное агентство новостей  / 

Алжир, 3 ноября. Власти Алжира объявили сегодня о том, что трое граждан страны погибли в приграничной зоне между Мавританией и спорной территорией Западной Сахары.

 

 

В заявлении пресс-службы президента АНДР говорится, что причиной гибели стал обстрел транспортных средств, произведенный марокканскими силами.

«В начале ноября 2021 года, в разгар празднования алжирским народом 67-й годовщины славной национально-освободительной революции, в атмосфере радости и безмятежности три гражданина страны были подло убиты в результате варварской огнестрельной атаки на грузовики, в которых они двигались по трассе Нуакшот — Уаргла. Все погибшие совершали рейсы в рамках обычных торговых обменов между народами региона», — говорится в заявлении правительства.

Власти Алжира немедленно приняли необходимые меры для расследования этого преступления и раскрытия его обстоятельств. Согласно публикации, есть доказательства причастности марокканских «оккупационных» сил в Западной Сахаре к совершению данного убийства с использованием современного оружия.

«Это новое проявление жестокой агрессии, которая является характерной чертой хорошо известной политики региональной экспансии и запугивания», — добавлено в заявлении.

Со своей стороны мавританские вооруженные силы опровергли факт подобного нападения на территории своей страны. Инцидент, произошедший в понедельник, подчеркивает опасность эскалации конфликта между могущественными североафриканскими соперниками на фоне долгосрочного ухудшения отношений, связанных с конфликтом в Западной Сахаре.

Марокко воздержалось от комментариев. После того как пользователи социальных сетей распространили изображения сгоревшего автомобиля, Мавритания заявила, что на ее территории бомбардировок не зафиксировано.

Алжир является принимающей стороной и основным союзником Фронта ПОЛИСАРИО, который стремится к независимости Западной Сахары от Марокко. В прошлом году на фоне инцидента возле одного из КПП на границе с Мавританией повстанцы объявили о возобновлении вооруженной борьбы против Рабата после трехлетнего перемирия.

Несмотря на то, что средства массовой информации Вади-Захаба (Рио-де-Оро) неоднократно сообщали о нападениях на марокканские объекты, королевство заявляет о продолжении соблюдения режима прекращения огня 1990 года и участвует в военных действиях только в оборонительном плане.

В минувшем августе Алжир разорвал связи с Марокко, обвинив его в невыполнении своих обязательств по Западной Сахаре и в поддержке региональной группы независимости внутри АНДР.  Он также прекратил поставки газа и перекрыл воздушное пространство для марокканских самолетов. В свою очередь Рабат назвал эти обвинения ложными и абсурдными, заявив, что Алжир неоправданно разорвал дипломатические отношения и является главной стороной конфликта в Западной Сахаре.

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Все новости / Весь мир / Власти Алжира объявили о гибели трех граждан на границе с Западной Сахарой
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