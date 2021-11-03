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Распавшаяся группа Artik и Asti воссоединится на премии «Золотой граммофон»
Шоу-бизнес
Распавшаяся группа Artik и Asti воссоединится на премии «Золотой граммофон»
Prt Scr youtube.com  /  Вечерний Ургант

Москва, 3 ноября. Участники группы Artik и Asti объявили о начале сольной карьеры после десяти лет существования коллектива. Однако бывшие коллеги Анна Дзюба и Артур Умрихин могут появиться вместе на церемонии премии «Золотой граммофон».

Дзюба решила оставить работу в группе Artik и Asti, чтобы продолжить в одиночку покорять мир шоу-бизнеса. Звезда призналась, что благодарна своему коллеге Умрихину за совместное творчество, но ей пора двигаться дальше.

Несмотря на переживания поклонников, артисты еще могут воссоединиться. Так, церемония премии «Золотой граммофон» станет местом вероятной встречи знаменитостей, передает издание «Слово и Дело».

Стоит отметить, что исполнители могут появиться вместе на ковровой дорожке, чтобы забрать одну из наград. Группа представила новый альбом «Миллениум X», который подарил звездам шанс на номинацию.

Основатель Artik и Asti Умрихин также прокомментировал расставание с бывшей коллегой. Артист выразил благодарность за совместные творческие проекты и официально подтвердил, что Дзюба покинула группу ради сольной карьеры на сцене.

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музыка золотой граммофон artik и asti
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