Белорусский журналист Азаренок сравнил Собчак с «адской лошадью»

Минск, 3 ноября. Известную российскую журналистку Ксению Собчак в очередной раз оскорбительно раскритиковали. В этот раз с гневной тирадой в ее адрес выступил белорусский телеведущий Григорий Азаренок.

Популярный в Белоруссии обозреватель во время выпуска программы «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0» в эфире СТВ довольно резко высказался в адрес своей коллеги. Журналист использовал не эфирные слова из-за недавнего фильма Собчак о церковных служителях.

«Собчачка — адская лошадь, не устающая ржать и фыркать на нашего президента», — возмутился ведущий.

Во время эфира он заявил, что российскую коллегу можно сравнивать исключительно с пресмыкающимися и отходами человечества. Кроме того, Азаренок припомнил журналистке смертельное ДТП, которое произошло в начале месяца под Сочи. Он уверен, что в будущем свою жизнь Собчак закончит так же, как и ее французский кумир.

«Твоя машина убила человека, а ты сбежала. Бог тебя спас, и ты не пострадала, а ты тут же выдала антицерковный фильм. Но закончишь ты как твой кумир Маркиз де Сад», — резко высказался журналист.

Ранее ведущая YouTube-проекта «Осторожно: Собчак» опровергла информацию о своем побеге с места страшной аварии. Телезвезда отметила, что она была на трассе между Красной Поляной и Адлером до приезда бригады скорой помощи.