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Министр энергетики Сирии и посол РФ обсудили реализацию совместных экономических проектов

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 20:35
Весь мир
Министр энергетики Сирии и посол РФ обсудили реализацию совместных экономических проектов
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Дамаск, 3 ноября. Министр энергетики Сирийской Арабской Республики (САР) Гассан аз-Замель провел встречу с послом России в Сирии Александром Ефимовым.

В ходе диалога обсуждались совместные экономические проекты двух стран. Обе стороны подтвердили необходимость углубления совместной работы и устранения препятствий к ее выполнению.

Аз-Замель указал на желательность ускорения реализации заключенных контрактов и подчеркнул важность состоявшейся встречи.

Ефимов, в свою очередь, выразил готовность России оказать поддержку Сирии в области электроэнергетики, а также отметил необходимость дальнейшей совместной реализации проектов, служащих интересам обеих стран.

С начала вооруженного конфликта на территории САР в 2011 году страна оказалась опустошена ввиду боевых действий, стремительной инфляции, массового оттока населения и иностранных санкций. Дело в том, что страны Запада во главе с США изначально заняли враждебную по отношению к официальному Дамаску позицию, инициировав введение ряда ограничений в отношении государственных лиц Сирии, банковских активов республики, ее экспорта (прежде всего нефти), а также запретив инвестиционную деятельность в САР.

В 2020 году это давление усилилось так называемым «Актом Цезаря». Данный документ подразумевает максимальное ограничение деятельности сирийских предприятий и частных лиц, связанных со сферами строительства, военной промышленности, энергетики, финансов, а также с любой поддержкой сирийских властей и вооруженных сил. Фактически это означает создание препятствий к послевоенному восстановлению страны и сдерживанию роста благосостояния населения.

«Так называемый «Закон Цезаря» является петлей для граждан Сирии, препятствует доставке жизненно важных лекарств и медицинского оборудования. Цель этого закона — только давление на сирийский народ и лишение его куска хлеба», — заявлял на полях Генеральной Ассамблеи ООН ныне покойный глава МИД Сирии Валид Муаллем.

По приблизительным оценкам, стоимость нанесенного войной ущерба приближается к 500 миллиардам долларов, и сейчас Россия является главным инвестором в сирийскую экономику. Российские компании поставляют в САР строительную и сельскохозяйственную технику, гуманитарную помощь, реализуют множество восстановительных проектов.

В частности, РФ инвестирует миллиарды долларов в сирийскую электроэнергетику, с учетом того, что 50% одних только ТЭС были выведены из строя. С 2018 года действует дорожная карта реконструкции энергетических объектов и возведения новых, включая электросети, подстанции, трубопроводы для доставки энергоносителей. В то время речь шла о 40 крупных проектах.

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Все новости / Весь мир / Министр энергетики Сирии и посол РФ обсудили реализацию совместных экономических проектов
россия сирия энергетика
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