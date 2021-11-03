Гватемала вернула 54 гаитянских мигрантов, которых обнаружили в грузовике

Гватемала, 3 ноября. Национальная полиция Гондураса задержала 54 гаитянских мигрантов, которые въехали в страну нелегально. Среди них было 14 несовершеннолетних.

En el grupo de 54 migrantes haitianos había 14 menores de edad que no contaban con familiares entre las personas encontradas en el vehículo. ???? https://t.co/42EC1ffnHB — CRNNoticias (@CRN_Noticias) November 3, 2021

Как сообщает полиция, беженцы были задержаны на дороге в 34-х километрах к югу от города Гватемала вместе с двумя предполагаемыми торговцами людьми. Позже стало известно, что в отношении одного из них уже заводили дело по факту насилия над женщиной. Оба были арестованы.

«Речь идет о 20 мужчинах, 20 женщинах и 14 несовершеннолетних, которым была немедленно оказана необходимая помощь. Мигранты доставлены на границу Эль-Флоридо, Агуа-Кальенте, между Гватемалой и Гондурасом, поскольку они незаконно въехали в страну», — пояснили в полиции.

En un operativo policial realizado por agentes de la comisaría de Escuintla, Subdirección General de Tecnologías y DIPAFRONT fueron localizados y rescatados 54 haitianos que eran trasladadas en un furgón en el kilómetro 34 ruta al Pacífico, se capturó a dos presuntos responsables pic.twitter.com/sx6zFQo0Wj — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 2, 2021

Гаитянские мигранты прибывают в Гватемалу из Южной Америки в основном через джунгли Дарьена. По данным панамской прокуратуры, в этом году при попытке пересечь границу этим путем погибли более полусотни мигрантов. Всего в страну с начала 2021 года прибыли порядка 150 тыс. мигрантов.