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Гватемала вернула 54 гаитянских мигрантов, которых обнаружили в грузовике
Весь мир
Гватемала вернула 54 гаитянских мигрантов, которых обнаружили в грузовике
twitter.com/PNCdeGuatemala  /  Официальная страница полиции Гватемалы

Гватемала, 3 ноября. Национальная полиция Гондураса задержала 54 гаитянских мигрантов, которые въехали в страну нелегально. Среди них было 14 несовершеннолетних.

Как сообщает полиция, беженцы были задержаны на дороге в 34-х километрах к югу от города Гватемала вместе с двумя предполагаемыми торговцами людьми. Позже стало известно, что в отношении одного из них уже заводили дело по факту насилия над женщиной. Оба были арестованы.

«Речь идет о 20 мужчинах, 20 женщинах и 14 несовершеннолетних, которым была немедленно оказана необходимая помощь. Мигранты доставлены на границу Эль-Флоридо, Агуа-Кальенте, между Гватемалой и Гондурасом, поскольку они незаконно въехали в страну», — пояснили в полиции.

Гаитянские мигранты прибывают в Гватемалу из Южной Америки в основном через джунгли Дарьена. По данным панамской прокуратуры, в этом году при попытке пересечь границу этим путем погибли более полусотни мигрантов. Всего в страну с начала 2021 года прибыли порядка 150 тыс. мигрантов.

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