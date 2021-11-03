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Политолог Ищенко назвал Кучму и Кравчука провинциальными руководителями Украины
Политика
Политолог Ищенко назвал Кучму и Кравчука провинциальными руководителями Украины
 /  ПолитРоссия

Москва, 3 ноября. Украину к катастрофе привела неправильная оценка перспективы глобального развития со стороны прошлых правителей, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Как считает обозреватель МИА «Россия сегодня», бывшие президенты Украины Леонид Кучма и Леонид Кравчук были провинциальными руководителями и к сложностям мировой политики отношения не имели. Именно поэтому сейчас страна оказалась в глубоком кризисе, все это — следствие заложенной ими парадигмы, дал емкую характеристику Ищенко.

После распада СССР остались осколки, одним из которых оказалась большая и пестрая Россия. Тут в игру решили вступить США, которые хотят контролировать весь мир. Украина стала их жертвой, убежден политолог. Киев считает, что нужно дружить с Вашингтоном против Москвы. В свою очередь США убеждают страну, что Россия является «серьезным врагом».

Политолог Ищенко назвал Кучму и Кравчука провинциальными руководителями Украины
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Украинские власти начали тяжелую и неадекватную работу по следованию этой парадигме, проведя 30 лет в попытках укоренить русофобию. На этом выросло не одно поколение русофобских руководителей, политиков и экспертов», — подытожил Ростислав Ищенко.

Ранее первый глава Украины Леонид Кравчук признал, что население Крыма в основном является русским. Он назвал ошибкой Киева то, что он не смог после распада СССР взять под контроль Черноморский флот. Из-за этого, по его словам, Россия смогла вернуть себе Крым в 2014 году.

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украина кучма кравчук ищенко
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