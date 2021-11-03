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Журналист Corriere della Sera Марио Сконцерти отметил европейские амбиции «Зенита»
Спорт
Журналист Corriere della Sera Марио Сконцерти отметил европейские амбиции «Зенита»
Global Look Press  /  Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

Турин, 3 ноября. Итальянский журналист Corriere della Sera Марио Сконцерти высказался о результате матча четвертого тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит» (4:2). Он обратил внимание на то, что «старая синьора» доминирует в Европе наравне с мюнхенской «Баварией». 

По его словам, туринский клуб продолжает господствовать в Европе. Кроме «Ювентуса», только «Бавария» набрала 12 очков в Лиге чемпионов, и это не может быть совпадением. При этом он считает, что «Зенит» — команда не уровня престижного клубного турнира.

«У «Зенита» есть европейские амбиции, но уровень этой команды — зона вылета в Италии», — передает слова Сконцерти Ilbianonero.com.

В матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал команду Сергея Семака. Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась победой хозяев — 4:2. Клуб досрочно оформил выход в плей-офф турнира.

Сине-бело-голубые занимают третье место в квартете, петербургскому клубу предстоит сыграть в ответных матчах против «Челси» и «Мальме». В предыдущих играх с этими командами «Зенит» проиграл лондонцам (0:1) и разгромил шведов (4:0).

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футбол Зенит лига чемпионов ювентус
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