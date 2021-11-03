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Актер Вдовиченков подал в суд на туроператора из-за сорванного отпуска за 1,2 млн рублей
Общество
Актер Вдовиченков подал в суд на туроператора из-за сорванного отпуска за 1,2 млн рублей
Prt Scr instagram.com  /  @vdovichenkovvladimir

Москва, 3 ноября. Звезда сериала «Бригада» Владимир Вдовиченков обратился в суд с иском против турагентства Mouzenidis Travel. Актер надеется вернуть свои деньги за сгоревшую путевку.

Вдовиченков планировал отправиться на отдых в Грецию, но оказался в числе российских туристов, оставшихся без отпуска на курорте. Причиной отмены поездки послужила пандемия, из-за которой туроператор Mouzenidis Travel приостановил деятельность. Актер подал иск в Пресненский суд Москвы на агентство в надежде вернуть деньги за упущенный отпуск, передает ТАСС.

«В суд поступило исковое заявление о защите прав потребителя по договору об оказании туристических услуг. В нем Вдовиченков Владимир Владимирович просит взыскать с ООО «Музенидис трэвел» сумму понесенных убытков», — сказано в заявлении пресс-службы суда.

Путевка обошлась артисту более чем в 1,2 млн рублей. Согласно иску, Вдовиченков потребовал вернуть 623 447 рублей с учетом процентов, а также компенсировать моральный ущерб, который он оценил в 600 000 рублей.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон также решили отправиться в отпуск в октябре. Члены королевской семьи нарушили протокол, когда сели в одну машину с детьми во время поездки в аэропорт.

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суд туризм вдовиченков
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