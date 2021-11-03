Россияне стали чаще покупать машино-места

Москва, 3 ноября. Специалисты сервиса «Авито Недвижимость» выяснили, что жители страны стали чаще покупать машино-места в III квартале года.

Востребованность в машино-местах в России за третий квартал текущего года прибавила сразу 22% к такому же периоду 2019 года, отмечается в исследовании экспертов.

«Спрос на покупку машино-мест в России продолжает расти: в III квартале он увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с предыдущим кварталом этого года рост составил 26%», — указывают аналитики.

Примерно 70% всей структуры спроса занимают места в подземных парковках. Около 22% приходится на многоуровневые стоянки, а 4% спроса формируются открытыми и крытыми парковками. По данным «Авито Недвижимости», больше всего паркинг интересовал в рассматриваемом квартале жителей Севастополя и Омска. В городах зафиксирован прирост в 2,6 и в 2,1 раза соответственно.

Заинтересованность автолюбителей в гаражах также выросла. Прибавка к спросу в данном сегменте составила 15% к третьему кварталу предыдущего года. Стоимость гаражей и машино-мест увеличилась в России за год на 8%. Гараж в среднем продается за 270 тыс. рублей, а парковочное место реализуется за 650 тыс. рублей.

Еще весной власти страны упростили порядок оформления прав россиян на гаражи и земельные участки, которые находятся под ними. Так называемая «гаражная амнистия» продлится в стране до 2026 года.