Наталья Варвина из «Дома-2» прогулялась по Москве в изумрудном пуховике и шапочке бини

Москва, 4 ноября. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Наталья Варвина на своей странице в Instagram опубликовала фото, которое сделала во время одной из прогулок по осенней столице, пишет Teleprogramma.pro. В пору депрессий и хандры Варвина, напротив, будто расцветает. Она считает, что этот месяц полон красоты и позитива.

«Ноябрь… А я люблю этот месяц… Серый и дождливый, голый и промозглый. Нравится, и все тут», — призналась Наталья Варвина в любви холодному времени года.

На прогулку бывшая участница «Дома-2» вышла в трендовых джинсах, белых кроссовках, пуховике изумрудного цвета и шапочке бини, из-под которой видны белокурые волосы. Образ был дополнен солнцезащитными очками.

Известно, что ноябрь Варвиной нравится неспроста — в этом месяце у нее день рождения, 23 ноября экс-участнице «Дома-2» исполнится 39 лет.

Стоит отметить, что, возможно, благодаря своей любви к холоду Наталья Варвина и прокомментировала новый сезон шоу «Ледниковый период», где принимает участие ее близкая подруга — Ксения Бородина. Она выходит на лед с фигуристом Дмитрием Соловьевым, который в прошлом сезоне был напарником Ольги Бузовой.

Варвина на своей странице в Instagram активно поддержала подругу, выложив видео, в котором показала, как изящно катаются Бородина и Соловьев.

Ранее сообщалось, почему Наталья Варвина резко реагирует на вопросы журналистов о детях.