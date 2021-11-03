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Россия выступила за создание нового режима контроля вооружения в Европе
Армия
Россия выступила за создание нового режима контроля вооружения в Европе
pixabay.com  /  kazac-maksim

Женева, 3 ноября. Россия заинтересована в разработке нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе, заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Дипломат подчеркивает, что Министерство иностранных дел РФ готово к совместной работе с представителями других стран на этом направлении. По его словам, соглашение должно соответствовать и российским интересам, и интересам европейских государств.

«Россия готова к совместной работе над новым режимом контроля над обычными вооружениями в Европе, отвечающим интересам как России, так и других европейских государств», — сказал Белоусов.

В 2015 году Россия приостановила свое участие в работе консультативной группы по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. Еще тогда Москва дала понять, что не намерена возвращаться к уже неактуальному ДОВСЕ, но готова обсуждать принципиально новый механизм.

Ранее аналитики Алексей Леонков и Дмитрий Дробницкий указали на попытки Вашингтона нарастить количество военной техники в Европе. Такие меры предпринимаются на фоне демонстрации обеспокоенности боеспособностью российской армии.

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россия мид рф белоусов
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