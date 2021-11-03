Синоптик Вильфанд предупредил о резких перепадах температур зимой в России

Москва, 3 ноября. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал жителям европейской территории России, какой будет зима в этом году.

Температура воздуха грядущей зимой будет около нормы или превысит привычные показатели. Метеоролог напомнил, что средняя температура в зимний период в российской столице составляет −6 градусов. В январе средним показателем считается 9 градусов мороза.

«Режим погоды будет неоднородный. Это не такая супертеплая зима, как была в 2019 – 2020-х годах. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой -20...-25 градусов», — объяснил Вильфанд в разговоре с «Москвой 24».

При этом в настоящее время сложно точно сказать, будет ли много снега зимой. Это связано с тем, что спрогнозировать погоду на такой длительный промежуток времени невозможно, подытожил синоптик.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова ранее дала прогноз на зиму в центральной части России по растениям. Она также сообщила о резких перепадах температуры.