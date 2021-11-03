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ПФР займется назначением ряда выплат для россиян с 1 января

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 19:15
Экономика
ПФР займется назначением ряда выплат для россиян с 1 января
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 ноября. Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 января 2022 года начнет предоставлять россиянам отдельные меры социальной поддержки, которые ранее осуществляли профильные органы. Проект постановления разработал Минтруд РФ.

Среди мер поддержки, которые пойдут по линии фонда, — единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих службу по призыву, ежемесячная выплата на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, госпособия лицам, которые не подлежат обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также гражданам, которых уволили из-за ликвидации компании.

До 1 января пособия населению выплачивают органы исполнительной власти субъектов, а финансирование проходит за счет субвенций из федерального бюджета, пишет «Российская газета». Со следующего года все эти полномочия перейдут к Пенсионному фонду. В настоящий момент ПФР, помимо начисления пенсий, собирает документы, назначает и выплачивает различные пособия.

Некоторым категориям россиян положена выплата в размере 24,6 тысячи рублей, сообщили ранее в ведомстве. Речь идет о надбавках к пенсии, которые со 2 ноября получат пенсионеры со стажем по определенным профессиям.

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