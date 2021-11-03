Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 19:51
19:51
Общество
Культуролог Пархоменко указал на ошибки и перспективы «ковидного дискурса»
19:44
Экономика
Заявление Собянина вызвало десятикратный рост цен на авиабилеты из Турции в Москву
19:42
Политика
Политолог Андрей Иванов оценил возможные изменения курса США в отношении ядерного оружия
19:42
Общество
Ученые Каролинского института предупредили об опасности аневризмы при бессоннице
19:41
Политика
Политолог Ищенко назвал Кучму и Кравчука провинциальными руководителями Украины
19:41
Общество
Сотрудники Ленинградского зоопарка смогли снять на видео тренировку енота
19:39
Общество
Актер Вдовиченков подал в суд на туроператора из-за сорванного отпуска за 1,2 млн рублей
19:38
Спорт
Журналист Corriere della Sera Марио Сконцерти отметил европейские амбиции «Зенита»
19:37
Общество
«Вагон утраченных достопримечательностей» появился в метро Самары
19:35
Происшествия
Жительницу Уфы приговорили к трем годам колонии за призывы снести кресты на Урале
Все новости

Уголовное дело возбудили против ворвавшегося в магазин с ребенком налетчика из Волгограда
Происшествия
Уголовное дело возбудили против ворвавшегося в магазин с ребенком налетчика из Волгограда
pixabay.com

Волгоград, 3 ноября. Пьяный волгоградец, попытавшийся ограбить продовольственный магазин с маленьким ребенком на руках, ответит перед законом.

Пресс-служба ГУ МВД сообщила, что в отношении 26-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Не так давно стало известно о том, что мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, ворвался в продовольственный магазин, начал угрожать ножом продавщице и требовать наличные из кассы. На руках у злоумышленника при этом был младенец.

Женщина дала обидчику отпор и спряталась от него в подсобном помещении. Там пострадавшая вызвала сотрудников частной охранной службы и полицейских. В настоящий момент злоумышленник задержан. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Уголовное дело возбудили против ворвавшегося в магазин с ребенком налетчика из Волгограда
волгоград младенец магазин
Комментировать