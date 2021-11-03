Уголовное дело возбудили против ворвавшегося в магазин с ребенком налетчика из Волгограда

Волгоград, 3 ноября. Пьяный волгоградец, попытавшийся ограбить продовольственный магазин с маленьким ребенком на руках, ответит перед законом.

Пресс-служба ГУ МВД сообщила, что в отношении 26-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Не так давно стало известно о том, что мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, ворвался в продовольственный магазин, начал угрожать ножом продавщице и требовать наличные из кассы. На руках у злоумышленника при этом был младенец.

Женщина дала обидчику отпор и спряталась от него в подсобном помещении. Там пострадавшая вызвала сотрудников частной охранной службы и полицейских. В настоящий момент злоумышленник задержан. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.