Новый трейлер последней части сериала «Бумажный дом» появился в Сети

Лос-Анджелес, 3 ноября. Американский стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер второй половины пятого сезона популярного сериала «Бумажный дом». Премьера запланирована на 3 декабря.

Испанский сериал вышел в мае 2017 года на телеканале Antena 3. В центре сюжета группа грабителей, использующих названия городов вместо имен, которая решается на кражу века. Под руководством Профессора они планируют вынести 2,4 миллиарда евро из Испанского королевского монетного двора. После показа первых двух сезонов проект выкупил стриминговый сервис, оплативший дальнейшие съемки.

С третьего сезона герои покушаются на Банк Испании. Однако в этот раз ими движет не только жажда наживы, но и желание отомстить. Для «Бумажного дома» пятый сезон станет последним. Его первую часть уже показали в начале сентября, а в декабре зрителей ждет фееричное завершение. В новом видео раскрыты некоторые детали сюжета. Видно, что герои в панике и пытаются понять, как спасти себя.

Ранее стало известно, что ярко-красные костюмы, как у грабителей из нашумевшего сериала, резко подорожали в канун Хэллоуина. Согласно данным сайта «Авито», наряды стали одними из самых популярных в этом году.