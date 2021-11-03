Звезда «Сватов» Анатолий Васильев опроверг слухи о возвращении в ситком

Москва, 3 ноября. Артист Анатолий Васильев объяснил, почему покинул съемки сериала «Сваты» и скептически отнесся к идее присоединиться к продолжению ситкома.

Ситком «Сваты» не теряет популярность, несмотря на длительные задержки съемок из-за мер безопасности на фоне пандемии COVID-19. Исполнитель роли Юрия Васильев покинул проект после четвертого сезона. С тех пор актер редко дает интервью и без удовольствия вспоминает сериал.

Корреспондент сайта kp.ru побеседовал со звездой про участие в знаменитом ситкоме. Васильев решительно опроверг вероятность своего возвращения в новых эпизодах.

«Я не знаю, откуда пошел этот слух. Это совершенно не правда. Для меня это уже давно пройденный этап жизни», — подчеркнул актер.

Стоит отметить, что его возвращение было бы проблематично для сценаристов, ведь персонаж Юрий скончался по сюжету ситкома. Васильев признался, что его уход был связан с вектором развития сериала, который, по его мнению, зашел в тупик.

«Меня не услышали. Режиссеры и сценаристы отвечали мне, что их все устраивает. Думаю, их просто интересовали деньги. Поэтому я им сказал: «Давайте дальше без меня»», — вспомнил артист.

Несмотря на производственные трудности, поклонники продолжают ждать сериал «Сваты». Однако актриса Инна Королева заявила, что премьера новых эпизодов не успеет выйти в ноябре, несмотря на распространение слухов о скором релизе.