Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 19:50
19:44
Экономика
Заявление Собянина вызвало десятикратный рост цен на авиабилеты из Турции в Москву
19:42
Политика
Политолог Андрей Иванов оценил возможные изменения курса США в отношении ядерного оружия
19:42
Общество
Ученые Каролинского института предупредили об опасности аневризмы при бессоннице
19:41
Политика
Политолог Ищенко назвал Кучму и Кравчука провинциальными руководителями Украины
19:41
Общество
Сотрудники Ленинградского зоопарка смогли снять на видео тренировку енота
19:39
Общество
Актер Вдовиченков подал в суд на туроператора из-за сорванного отпуска за 1,2 млн рублей
19:38
Спорт
Журналист Corriere della Sera Марио Сконцерти отметил европейские амбиции «Зенита»
19:37
Общество
«Вагон утраченных достопримечательностей» появился в метро Самары
19:35
Происшествия
Жительницу Уфы приговорили к трем годам колонии за призывы снести кресты на Урале
19:33
Происшествия
МИД Украины проверяет сведения о погибших гражданах на месте крушения Ан-12 под Иркутском
Все новости

Звезда «Сватов» Анатолий Васильев опроверг слухи о возвращении в ситком
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Анатолий Васильев опроверг слухи о возвращении в ситком
Кадр из сериала «Сваты»

Москва, 3 ноября. Артист Анатолий Васильев объяснил, почему покинул съемки сериала «Сваты» и скептически отнесся к идее присоединиться к продолжению ситкома.

Ситком «Сваты» не теряет популярность, несмотря на длительные задержки съемок из-за мер безопасности на фоне пандемии COVID-19. Исполнитель роли Юрия Васильев покинул проект после четвертого сезона. С тех пор актер редко дает интервью и без удовольствия вспоминает сериал.

Корреспондент сайта kp.ru побеседовал со звездой про участие в знаменитом ситкоме. Васильев решительно опроверг вероятность своего возвращения в новых эпизодах.

«Я не знаю, откуда пошел этот слух. Это совершенно не правда. Для меня это уже давно пройденный этап жизни», — подчеркнул актер.

Стоит отметить, что его возвращение было бы проблематично для сценаристов, ведь персонаж Юрий скончался по сюжету ситкома. Васильев признался, что его уход был связан с вектором развития сериала, который, по его мнению, зашел в тупик.

«Меня не услышали. Режиссеры и сценаристы отвечали мне, что их все устраивает. Думаю, их просто интересовали деньги. Поэтому я им сказал: «Давайте дальше без меня»», — вспомнил артист.

Несмотря на производственные трудности, поклонники продолжают ждать сериал «Сваты». Однако актриса Инна Королева заявила, что премьера новых эпизодов не успеет выйти в ноябре, несмотря на распространение слухов о скором релизе.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Сватов» Анатолий Васильев опроверг слухи о возвращении в ситком
васильев сериал сваты
Комментировать