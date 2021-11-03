Россияне отправились за город на время нерабочих дней

Москва, 3 ноября. Жители России начали массово уезжать за пределы своих городов в период нерабочих дней. К такому выводу пришли аналитики компании «МегаФон».

Специалисты в рамках исследования проанализировали трафик абонентов с помощью инструментов Big Data. В результате оказалось, что у россиян резко вырос интерес к поездкам за город, в том числе и на дальние расстояния.

Среди тех, кто уехал из своего города в октябре, подавляющее большинство направилось в близлежащие районы и небольшие населенные пункты в пределах своего региона. Еще 13% предпочли отправиться в другие субъекты страны.

Самый большой отток городских жителей в конце октября наблюдался в Москве. Из столицы уехало около 14% горожан, что на 57% превышает среднестатистическую норму для субботы октября.

Нерабочие дни также вызвали резкое увеличение спроса на недвижимость в России. Интерес к новостройкам вырос примерно на 39%, а к вторичке — на 11,9%.