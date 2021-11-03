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Тренер «Лестера» заявил, что команда рассчитывает взять три очка в матче со «Спартаком»
Спорт
Тренер «Лестера» заявил, что команда рассчитывает взять три очка в матче со «Спартаком»
Global Look Press  /  Dmytro Smoliyenkoukrinform/Keystone Press Agency

Лестер, 3 ноября. Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги Европы с московским «Спартаком». Североирландский специалист выразил уверенность, что его подопечным предстоит непростая игра с командой Руя Витории. 

Рождерс подчеркнул, что «Лестер» жаждет победы и приложит максимум усилий, чтобы взять важнейшие три очка.

«Футболисты должны играть свободно, важно много владеть мячом. Это домашняя игра, поэтому важно победить. Мы хотим побеждать в каждом матче, особенно в домашних. [Маурисио] Перейра не был готов к прошлым играм. Если завтра не сможет сыграть, то надеемся, что будет готов к игре в выходные», — цитирует 48-летнего тренера «Чемпионат».

Встреча «Лестер» — «Спартак» состоится 4 ноября, стартовый свисток — в 23:00 по московскому времени. В матче третьего тура групповой стадии красно-белые принимали на стадионе «Открытие Арена» команду из Лестера. Встреча завершилась победой гостей — 4:3. На данный момент в активе «Спартака» три очка, москвичи — аутсайдеры своего квартета после трех туров.

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лига европы спартак лестер роджерс
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