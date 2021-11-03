Иран ждет гарантий, что США не выйдут из ядерной сделки после ее возрождения

Тегеран, 3 ноября. Переговоры Ирана и США о возвращении к ядерной сделке завершатся безуспешно без гарантий Вашингтона о том, что в будущем он не откажется от своих обязательств по соглашению, как это в 2018 году сделал экс-президент Дональд Трамп. Об этом сообщил в своем Twitter глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

«Президент США, не имея достаточных для этого полномочий, не готов дать гарантии. Если все останется так, как есть сейчас, то результат переговоров ясен», — написал политик.

Шамхани опубликовал это заявление в то время, как остальные стороны диалога ожидают от Ирана указания точной даты очередной встречи в Вене. Согласно заявлениям представителя Исламской республики на переговорах Али Багери Кани, такая информация может быть оглашена на этой неделе. Ранее власти Ирана пообещали, что очередной раунд состоится до конца ноября.

Предыдущий этап диалога завершился летом текущего года, после чего Тегеран заявил о приостановке процесса до вступления в должность нового президента Ирана Эбрахима Раиси. Его принадлежность к сторонникам жесткой политики в отношениях с Западом с самого начала вызывала опасения не только у Вашингтона, но и у правительства Хасана Роухани, которое придерживалось умеренных взглядов.

Несмотря на неоднократные предостережения и попытки ускорить переговорный процесс, компромисс между сторонами не был достигнут. В результате после инаугурации Раиси и формирования нового кабинета министров лидирующие роли взяли консервативные политики, а делегацию Исламской республики в Вене возглавил Кани, который занимал эту должность при Махмуде Ахмадинежаде и не смог прийти к соглашению с США в спорах вокруг иранской ядерной программы. При этом новые власти страны, под различными предлогами затягивая возвращение за стол переговоров, демонстрировали, что приоритетом внешней политики ставят не возобновление положений сделки, а улучшение отношений с государствами региона.

Told @washingtonpost @kfahim @karendeyoung1: "Iran’s other signals over the past few weeks have been decidedly negative...Despite indicating it will return to talks, Iran’s positions at those talks are likely to reflect the hardline attitudes of new govt"https://t.co/hM9sAnqDNK — Henry Rome (@hrome2) October 28, 2021

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан делегатами Ирана и стран группы «5+1» (США, Франция, Россия, Великобритания, Германия и Китай) в 2015 году. По его условиям Тегеран обязался ограничить обогащение урана до уровня в 3,67% в обмен на снятие американских санкций.

Однако в 2018 году Дональд Трамп отказался от участия в сделке и наложил на Исламскую республику жесткие ограничения, причинившие значительный ущерб ее экономике. Иран придерживался взятых на себя обязательств до начала 2020 года, когда в результате авиационного удара ВВС США по багдадскому аэропорту был убит командующий силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани.

As Iran's nuclear program makes troubling advances, President Joe Biden is set to huddle Saturday with European allies to talk through strategy as they press for a diplomatic resolution.https://t.co/B6M2VRc1KQ — Newsmax (@newsmax) October 30, 2021

На фоне резкой эскалации отношений Тегеран за короткие сроки довел уровень обогащения ядерного топлива до 60%. Это вызвало глубокую обеспокоенность у мирового сообщества, после чего по инициативе нового президента США Джо Байдена две страны начали непрямые переговоры о возвращении к СВПД.

Одновременно с этим власти Исламской республики ограничили доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои ядерные объекты и отказались передавать данные мониторинговых систем до снятия антииранских санкций, что многие расценили как попытку давления на других участников диалога. Однако, несмотря на заявления Тегерана о готовности вновь примкнуть к сделке, многие эксперты скептически относятся к возможности ее возрождения, считая, что Иран не готов отказаться от достигнутых успехов в области ядерных исследований.