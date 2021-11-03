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Полицию Перу усилили военными из-за роста преступности в столице
Весь мир
Полицию Перу усилили военными из-за роста преступности в столице
twitter.com  /  Министерство внутренних дел Перу

Лима, 3 ноября. Власти Перу разрешили вооруженным силам поддерживать полицейских в связи с возросшим уровнем преступности в Лиме и в регионе Кальяо. Специальный режим будет действовать в течение 30 дней.

Решение о мобилизации армии подписал президент страны Педро Кастильо и министр внутренних дел Луис Барранзуэла. Режим вводится в связи с возросшей активностью банд, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, кражами и другой противозаконной деятельностью.

Разрешение, действующее с 3 ноября, позволяет вооруженным силам оказывать поддержку в проведении полицейских операций в районах Лима и Кальяо, где сосредоточена треть населения страны. В резолюции уточняется, что вмешательство «армии не предполагает ограничения основных прав, закрепленных в политической Конституции, законах и международных договорах по правам человека».

В конце октября в Перу началась Международная выставка оборонных технологий — одна из крупнейший в Латинской Америке.

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