Полицию Перу усилили военными из-за роста преступности в столице

Лима, 3 ноября. Власти Перу разрешили вооруженным силам поддерживать полицейских в связи с возросшим уровнем преступности в Лиме и в регионе Кальяо. Специальный режим будет действовать в течение 30 дней.

Las fuerzas armadas de Perú apoyarán a la Policía en el control de la seguridad en Lima - más detalles→ https://t.co/YmzL5IZdyT pic.twitter.com/bqAaoNOzUP — srradio (@srradioEc) November 2, 2021

Решение о мобилизации армии подписал президент страны Педро Кастильо и министр внутренних дел Луис Барранзуэла. Режим вводится в связи с возросшей активностью банд, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, кражами и другой противозаконной деятельностью.

Разрешение, действующее с 3 ноября, позволяет вооруженным силам оказывать поддержку в проведении полицейских операций в районах Лима и Кальяо, где сосредоточена треть населения страны. В резолюции уточняется, что вмешательство «армии не предполагает ограничения основных прав, закрепленных в политической Конституции, законах и международных договорах по правам человека».

В конце октября в Перу началась Международная выставка оборонных технологий — одна из крупнейший в Латинской Америке.