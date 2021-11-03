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Налоговые условия для бизнеса в России могут стать привлекательнее

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 18:46
Экономика
Налоговые условия для бизнеса в России могут стать привлекательнее
pixabay.com  /  Firmbee

Москва, 3 ноября. Кабмин изучает различные варианты налоговых режимов для небольших предпринимателей, пишет журнал Forbes.

Сейчас правительство страны прорабатывает возможные варианты налоговых ставок для малого бизнеса формата микропредприятий и небольших фирм. Предполагается, что новые концепции должны стать более интересными для предпринимателей.

Согласно информации одного из источников издания, проект Федеральной налоговой службы включает более мягкие условия, по которым бизнесменам потребуется выплачивать 7% от своих доходов, либо передавать 18% при концепции «доходы минус расходы».

Альтернативная методика подсчета предлагается Министерством финансов РФ. Ставка должна составить 8% от доходов, либо достичь 20% от доходов за вычетом расходной части. Еще один собеседник журнала полагает, что ставка может приблизиться к формуле УСН, где 6% идет в казну с доходов, а 15% высчитывается по подходу «доходы минус расходы».

Необходимо прекратить переоценку кадастровой стоимости жилья на территории отечественных регионов, призывает председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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бизнес фнс налогообложение Минфин России
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