Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 19:50
19:44
Экономика
Заявление Собянина вызвало десятикратный рост цен на авиабилеты из Турции в Москву
19:42
Политика
Политолог Андрей Иванов оценил возможные изменения курса США в отношении ядерного оружия
19:42
Общество
Ученые Каролинского института предупредили об опасности аневризмы при бессоннице
19:41
Политика
Политолог Ищенко назвал Кучму и Кравчука провинциальными руководителями Украины
19:41
Общество
Сотрудники Ленинградского зоопарка смогли снять на видео тренировку енота
19:39
Общество
Актер Вдовиченков подал в суд на туроператора из-за сорванного отпуска за 1,2 млн рублей
19:38
Спорт
Журналист Corriere della Sera Марио Сконцерти отметил европейские амбиции «Зенита»
19:37
Общество
«Вагон утраченных достопримечательностей» появился в метро Самары
19:35
Происшествия
Жительницу Уфы приговорили к трем годам колонии за призывы снести кресты на Урале
19:33
Происшествия
МИД Украины проверяет сведения о погибших гражданах на месте крушения Ан-12 под Иркутском
Все новости

Автоэксперт Сажин призвал ввести в России уголовную ответственность за нарушение ПДД
Общество
Автоэксперт Сажин призвал ввести в России уголовную ответственность за нарушение ПДД
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 3 ноября. Нарушение правил дорожного движения и агрессия по отношению к другим водителям должны быть уголовно наказуемы, считает автоэксперт Владимир Сажин.

Специалист отметил, что зачастую автовладельцы устраивают разборки друг с другом прямо на проезжей части. Само по себе это провоцирует опасные ситуации.

«Я считаю, что за такие нарушения, когда человек проявляет агрессию к другим участникам дорожного движения, нужно вообще заводить уголовную ответственность. За хулиганство на дороге», — подчеркнул Сажин в медиацентре «Патриот» в рамках программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым».

Также эксперт выразил мнение относительно введения QR-кодов о вакцинации против коронавируса для таксистов. По словам спикера, в целом все работники сферы транспорта и услуг, которые постоянно контактируют с населением, должны быть вакцинированы. То же касается и обязательного ношения средств индивидуальной защиты, заключил Сажин.

Автоэксперт Владимир Сажин ранее оценил эффективность новых комплексов фиксации ДТП на улицах Петербурга. По его словам, каждый перекресток города должен быть оборудован хотя бы пятью устройствами видеофиксации.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Автоэксперт Сажин призвал ввести в России уголовную ответственность за нарушение ПДД
россия пдд такси уголовная ответственность
Комментировать