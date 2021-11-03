Автоэксперт Сажин призвал ввести в России уголовную ответственность за нарушение ПДД

Санкт-Петербург, 3 ноября. Нарушение правил дорожного движения и агрессия по отношению к другим водителям должны быть уголовно наказуемы, считает автоэксперт Владимир Сажин.

Специалист отметил, что зачастую автовладельцы устраивают разборки друг с другом прямо на проезжей части. Само по себе это провоцирует опасные ситуации.

«Я считаю, что за такие нарушения, когда человек проявляет агрессию к другим участникам дорожного движения, нужно вообще заводить уголовную ответственность. За хулиганство на дороге», — подчеркнул Сажин в медиацентре «Патриот» в рамках программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым».

Также эксперт выразил мнение относительно введения QR-кодов о вакцинации против коронавируса для таксистов. По словам спикера, в целом все работники сферы транспорта и услуг, которые постоянно контактируют с населением, должны быть вакцинированы. То же касается и обязательного ношения средств индивидуальной защиты, заключил Сажин.

Автоэксперт Владимир Сажин ранее оценил эффективность новых комплексов фиксации ДТП на улицах Петербурга. По его словам, каждый перекресток города должен быть оборудован хотя бы пятью устройствами видеофиксации.