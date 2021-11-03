Маневры российских военных с минометами «Тюльпан» впечатлили аналитиков Defence24

Варшава, 3 ноября. Российские военные применили эффектные тяжелые самоходные минометы «Тюльпан» на стратегических маневрах, прошедших недавно в Тамбовской области, сообщило польское издание Defence24.

Во время учений военнослужащие ВС РФ открыли огонь из 240-мм советских минометов 2С4 «Тюльпан», а также 203-мм самоходного орудия 2С7М «Малка». Обе артиллерийские установки были разработаны в 1970-х годах, пишет «ПолитРоссия».

Журналистов впечатлило, что российские военные максимально практично подошли к использованию советского вооружения. Россия предпочла не выводить технику из строя, а адаптировать ее к современным реалиям. Кроме этого, комплексы «Тюльпан» и «Малка» не имеют аналогов в мире по огневой мощи.

Российским специалистам удалось значительно повысить точность стрельбы минометов. В ходе маневров расчеты систем вели прицельный огонь осколочными минами и снарядами по колоннам техники, командным пунктам и оружейным базам условного противника.

«Преимущество "Тюльпанов" и "Малок" заключается не только в огневой мощи, но и в дальности стрельбы», — говорится в статье Defence24.

Ранее американское издание The National Interest обратило особое внимание на то, что российский «Тюльпан» способен стрелять различными боеприпасами специального назначения. Кроме этого, самоходный миномет 2С4 отлично сочетается с тяжелым М240 и гусеничным шасси.