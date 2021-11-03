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Жорин едко ответил на обвинения звезды «Глухаря» в насилии над женщинами
Шоу-бизнес
Жорин едко ответил на обвинения звезды «Глухаря» в насилии над женщинами
instagram.com  /  @advokatzhorin

Москва, 3 ноября. Адвокат Сергей Жорин резко ответил на обвинения актера Олега Протасова. Юрист призвал звезду «Глухаря» обратиться в суд, где они смогут по-настоящему «сразиться».

Многие звездные разборки в последнее время из интернет-пространства стали переходить на ринг. Новое веяние подхватил многими забытый актер Протасов, последний раз появившийся на экранах в 2015 году. В своем Instagram-аккаунте он вызвал Жорина в октагон за неоднократное применение физического насилия над женщинами.

«Я вызываю на бой в октагон так называемого звездного адвоката Сергея Жорина по правилам бокса в перчатках ММА — за неоднократное рукоприкладство в отношении женщин!» — отметил он, намекая на насилие в адрес актрисы Жанны Эппле.

Корреспонденты StarHit связались с заслуженной артисткой России, и та в недоумении отметила, что ничего подобного никогда не было. Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или все мужики сво...», наоборот, считает Жорина достойным человеком, поскольку несколько лет назад он помог ей при разводе.

Жорин едко ответил на обвинения звезды «Глухаря» в насилии над женщинами
Кадры из сериала «Дельта» /

Сам Жорин не удивился, что давно забытый актер пытается прославиться за его счет. Адвокат подчеркнул, что у него нет времени заниматься подобными делами и встретиться с Протасовым он готов лишь в зале суда.

«Так как Протасов отказался встретиться со мной в нормальном мужском формате и потребовал публичных разборок, то, пожалуйста, принимаю его вызов, но играть мы будем на моем поле. Я официально объявляю артиста Олега Протасова треплом и клоуном. Если он хочет доказать обратное, то должен подать в суд. Там и сразимся», — подчеркнул Жорин.

Ранее звездный адвокат попытался прокомментировать заявление одного из своих клиентов, скандального рэп-музыканта Моргенштерна, о Дне Победы. Он призвал всех критиков объяснять молодым происходящее в мире.

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суд скандал протасов жорин
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