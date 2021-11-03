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Работа Telegram, Facebook и «Одноклассников» ограничена в Узбекистане

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 18:41
Технологии
Работа Telegram, Facebook и «Одноклассников» ограничена в Узбекистане
pixabay.com

Ташкент, 3 ноября. Жители Узбекистана столкнулись с проблемами доступа к мессенджерам и соцсетям, среди которых оказались Telegram, Facebook, Instagram. Правительство временно внесло ресурсы в реестр нарушителей законодательства.

Крупнейшие соцсети и онлайн-платформы оказались в черном списке Узбекистана по решению властей. По версии «Узкомназората», интернет-ресурсы нарушили закон о хранении и обработке персональных данных местных граждан, которые находились за пределами страны.

Издание «Газета.uz» выяснило, что «Узкомназорат» ведет список нарушителей. В реестр вошли также YouTube, «Одноклассники», TikTok, Skype и другие сервисы. Ограничение вступило в силу 3 ноября.

Накануне запрета Telegram объявил о расширении платформы. Компания готовится открыть собственный сервис рекламы.

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узбекистан мессенджер реестр
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