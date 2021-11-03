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Древнее строение эпохи позднего неолита обнаружили на раскопках в Анатолии
Наука
Древнее строение эпохи позднего неолита обнаружили на раскопках в Анатолии
flickr.com  /  Thomas Bresson / CC BY 2.0

Стамбул, 3 ноября. Команда археологов под руководством специалистов из университета Хаджеттепе обнаружила в ходе раскопок на юго-востоке Турции древнее строение эпохи позднего неолита.

Большая часть археологических раскопок, которые проводятся на территории бывшей Анатолии, организованы при поддержке турецкого Министерства культуры и туризма. В этом году ученым удалось сделать немало ценных находок, в числе которых было и доисторическое здание с сохранившимся балконом.

По предварительным данным, возраст постройки достигает около 8 тыс. лет. Удивительнее оказался тот факт, что во время раскопок в этом районе специалисты обычно находили только основания зданий. Но в этот раз они смогли получить больше информации о верхних этажах строения благодаря рисункам на керамике, сообщает Planet Today.

В Саудовской Аравии тем временем продолжаются раскопки двух древних государств Дедан и Лихьян. Исследователи надеются узнать больше о быте, религиозных традициях и экономике этих держав.

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