Древнее строение эпохи позднего неолита обнаружили на раскопках в Анатолии

Стамбул, 3 ноября. Команда археологов под руководством специалистов из университета Хаджеттепе обнаружила в ходе раскопок на юго-востоке Турции древнее строение эпохи позднего неолита.

Большая часть археологических раскопок, которые проводятся на территории бывшей Анатолии, организованы при поддержке турецкого Министерства культуры и туризма. В этом году ученым удалось сделать немало ценных находок, в числе которых было и доисторическое здание с сохранившимся балконом.

По предварительным данным, возраст постройки достигает около 8 тыс. лет. Удивительнее оказался тот факт, что во время раскопок в этом районе специалисты обычно находили только основания зданий. Но в этот раз они смогли получить больше информации о верхних этажах строения благодаря рисункам на керамике, сообщает Planet Today.

В Саудовской Аравии тем временем продолжаются раскопки двух древних государств Дедан и Лихьян. Исследователи надеются узнать больше о быте, религиозных традициях и экономике этих держав.