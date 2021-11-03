Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 19:50
19:44
Экономика
Заявление Собянина вызвало десятикратный рост цен на авиабилеты из Турции в Москву
19:42
Политика
Политолог Андрей Иванов оценил возможные изменения курса США в отношении ядерного оружия
19:42
Общество
Ученые Каролинского института предупредили об опасности аневризмы при бессоннице
19:41
Политика
Политолог Ищенко назвал Кучму и Кравчука провинциальными руководителями Украины
19:41
Общество
Сотрудники Ленинградского зоопарка смогли снять на видео тренировку енота
19:39
Общество
Актер Вдовиченков подал в суд на туроператора из-за сорванного отпуска за 1,2 млн рублей
19:38
Спорт
Журналист Corriere della Sera Марио Сконцерти отметил европейские амбиции «Зенита»
19:37
Общество
«Вагон утраченных достопримечательностей» появился в метро Самары
19:35
Происшествия
Жительницу Уфы приговорили к трем годам колонии за призывы снести кресты на Урале
19:33
Происшествия
МИД Украины проверяет сведения о погибших гражданах на месте крушения Ан-12 под Иркутском
Все новости

Итальянский журналист Фелтри обвинил лидеров G20 в пустословии
Политика
Итальянский журналист Фелтри обвинил лидеров G20 в пустословии
Global Look Press  /  Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Рим, 3 ноября. Журналист Маттиа Фелтри выпустил материал о саммите G20 в итальянском издании La Stampa.

Автор статьи резко раскритиковал нападки Запада на Россию и Китай, лидеры которых не смогли присутствовать на мероприятии очно, но выступили в режиме онлайн. За это Владимир Путин и Си Цзиньпин подверглись критике президента США Джо Байдена.

Журналист Фелтри отметил, что смысла приезжать на саммит вообще не было, потому что все мероприятие можно назвать пустословием. Лидеры «Большой двадцатки» ограничились не впечатляющими заявлениями, пишет он.

«Сделайте что-нибудь, иначе все это будет сплошное бла-бла-бла. Сделайте что-нибудь. Хорошая фраза. Но что сделать?» — одной фразой описал происходящее Фелтри.

Итальянский журналист Фелтри обвинил лидеров G20 в пустословии
Global Look Press / Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency

Россия и Китай отказались принимать жесткие соглашения по климату, но европейские лидеры ничем не смогут им ответить, указал автор статьи. Коллективному Западу просто нечего противопоставить сверхдержавам, головокружительно обгоняющим промышленно-развитую Европу.

«Как же их переубедить? Настаивать? Ударить по столу? Угрожать ядерной войной? Встать на колени? Послать экологических активистов в Москву и Пекин? Создается впечатление, что обвинение сверхдержав — просто очередное и еще более удобное бла-бла», — заключил Фелтри.

Ранее член Совета Федерации Алексей Майоров призвал отказаться от политики взаимных обвинений и объединить усилия для успешной адаптации человечества к изменению климата. Также он назвал ошибкой спичрайтеров обвинения Байдена в адрес России на климатическом саммите.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Итальянский журналист Фелтри обвинил лидеров G20 в пустословии
g20 россия италия
Комментировать