Итальянский журналист Фелтри обвинил лидеров G20 в пустословии

Рим, 3 ноября. Журналист Маттиа Фелтри выпустил материал о саммите G20 в итальянском издании La Stampa.

Автор статьи резко раскритиковал нападки Запада на Россию и Китай, лидеры которых не смогли присутствовать на мероприятии очно, но выступили в режиме онлайн. За это Владимир Путин и Си Цзиньпин подверглись критике президента США Джо Байдена.

Журналист Фелтри отметил, что смысла приезжать на саммит вообще не было, потому что все мероприятие можно назвать пустословием. Лидеры «Большой двадцатки» ограничились не впечатляющими заявлениями, пишет он.

«Сделайте что-нибудь, иначе все это будет сплошное бла-бла-бла. Сделайте что-нибудь. Хорошая фраза. Но что сделать?» — одной фразой описал происходящее Фелтри.

Global Look Press / Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency

Россия и Китай отказались принимать жесткие соглашения по климату, но европейские лидеры ничем не смогут им ответить, указал автор статьи. Коллективному Западу просто нечего противопоставить сверхдержавам, головокружительно обгоняющим промышленно-развитую Европу.

«Как же их переубедить? Настаивать? Ударить по столу? Угрожать ядерной войной? Встать на колени? Послать экологических активистов в Москву и Пекин? Создается впечатление, что обвинение сверхдержав — просто очередное и еще более удобное бла-бла», — заключил Фелтри.

Ранее член Совета Федерации Алексей Майоров призвал отказаться от политики взаимных обвинений и объединить усилия для успешной адаптации человечества к изменению климата. Также он назвал ошибкой спичрайтеров обвинения Байдена в адрес России на климатическом саммите.