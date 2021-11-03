Хоккеист Каюмов нарядился в террориста с автоматом и возмутил американцев

Ярославль, 3 ноября. Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов надел традиционный арабский костюм на Хэллоуин, чем вызвал недовольство у американских пользователей социальных сетей. Хоккеист разместил пост в Instagram-аккаунте, публикация впоследствии была удалена.

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для фотографии позировал в традиционном арабском наряде — тунике и арафатке — с АК-47 в руках. Американским фанатам не понравился этот наряд. Они посчитали, что 23-летний Каюмов пытался воссоздать стереотипный образ члена террористической организации с Ближнего Востока.

Prt Scr instagram.com / @kayumov_16

«Чудовищный расизм. Идиоты никогда ничему не научатся», — отметили разгневанные комментаторы в Twitter.

Впрочем, не все хоккейные болельщики написали негативные сообщения.

«Он похож на Бората», — заявил один из участников дискуссии.

Пользователи Сети сомневаются, что после таких снимков российского хоккеиста будут ждать в заокеанской лиге.

Каюмов выступает за ярославский клуб с 2017 года. Права на россиянина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) принадлежат «Чикаго Блэкхокс». «Ястребы» выбрали хоккеиста на драфте 2016 года.

В конце октября 2021 года тренер клуба «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль покинул занимаемый пост на фоне сексуального скандала 11-летней давности. Боссы клуба НХЛ приняли решение уволить канадского специалиста.