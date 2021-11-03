Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 19:50
19:44
Экономика
Заявление Собянина вызвало десятикратный рост цен на авиабилеты из Турции в Москву
19:42
Политика
Политолог Андрей Иванов оценил возможные изменения курса США в отношении ядерного оружия
19:42
Общество
Ученые Каролинского института предупредили об опасности аневризмы при бессоннице
19:41
Политика
Политолог Ищенко назвал Кучму и Кравчука провинциальными руководителями Украины
19:41
Общество
Сотрудники Ленинградского зоопарка смогли снять на видео тренировку енота
19:39
Общество
Актер Вдовиченков подал в суд на туроператора из-за сорванного отпуска за 1,2 млн рублей
19:38
Спорт
Журналист Corriere della Sera Марио Сконцерти отметил европейские амбиции «Зенита»
19:37
Общество
«Вагон утраченных достопримечательностей» появился в метро Самары
19:35
Происшествия
Жительницу Уфы приговорили к трем годам колонии за призывы снести кресты на Урале
19:33
Происшествия
МИД Украины проверяет сведения о погибших гражданах на месте крушения Ан-12 под Иркутском
Все новости

Хоккеист Каюмов нарядился в террориста с автоматом и возмутил американцев
Спорт
Хоккеист Каюмов нарядился в террориста с автоматом и возмутил американцев
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ярославль, 3 ноября. Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов надел традиционный арабский костюм на Хэллоуин, чем вызвал недовольство у американских пользователей социальных сетей. Хоккеист разместил пост в Instagram-аккаунте, публикация впоследствии была удалена.

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для фотографии позировал в традиционном арабском наряде — тунике и арафатке — с АК-47 в руках. Американским фанатам не понравился этот наряд. Они посчитали, что 23-летний Каюмов пытался воссоздать стереотипный образ члена террористической организации с Ближнего Востока.

Хоккеист Каюмов нарядился в террориста с автоматом и возмутил американцев
Prt Scr instagram.com / @kayumov_16

«Чудовищный расизм. Идиоты никогда ничему не научатся», — отметили разгневанные комментаторы в Twitter.

Впрочем, не все хоккейные болельщики написали негативные сообщения.

«Он похож на Бората», — заявил один из участников дискуссии.

Пользователи Сети сомневаются, что после таких снимков российского хоккеиста будут ждать в заокеанской лиге.

Каюмов выступает за ярославский клуб с 2017 года. Права на россиянина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) принадлежат «Чикаго Блэкхокс». «Ястребы» выбрали хоккеиста на драфте 2016 года.

В конце октября 2021 года тренер клуба «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль покинул занимаемый пост на фоне сексуального скандала 11-летней давности. Боссы клуба НХЛ приняли решение уволить канадского специалиста.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Хоккеист Каюмов нарядился в террориста с автоматом и возмутил американцев
локомотив хоккей нхл кхл каюмов
Комментировать