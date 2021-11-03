Вашингтон, 3 ноября. Известный писатель и диссидент Александр Солженицын предсказал «культурное самоубийство» США еще в 1978 году, и его жуткое пророчество сбывается прямо сейчас. К такому выводу пришел автор портала American Thinker.

Автор публикации «Превратилась ли Америка в царство «дальше слов» под псевдонимом М. Э. Бойд вспомнил знаменитую гарвардскую речь литератора. После бегства из СССР Солженицын испытал на себе американскую модель общества и указал на ее недостатки в своем выступлении. Бойд уверен: писатель предвидел катастрофу еще за 13 лет до падения СССР.

«Солженицын устроил стране полный разнос. Америке не хватает гражданского мужества. Внешняя политика Америки отражает слабость, трусость и недостаток мужественности. Американцы стали материалистичными, бездуховными, нерелигиозными, ставят человека в центр Вселенной и имеют наглость думать, что западный социальный конструкт, его социальная концепция должна экспортироваться по всему миру», — вспоминает автор American Thinker.

westrussia.org / Калининградский областной историко-художественный музей

Солженицын обличил не только американскую модель общества, но и мнимую свободу слова в США. Местные СМИ — это поверхностные поставщики лжи и дезинформации, был уверен писатель. И сейчас, когда доверие к медиагигантам падает, Бойд и другие американцы вспомнили слова советского мыслителя.

«Америка находится в машине на краю обрыва. Двигатель включен. Мы как — поддадим газу и полетим с обрыва навстречу верной погибели? Достаточно ли американцев, обладающих силой духа, чтобы вынуть ключ?» — задается вопросом Бойд.

Только если жители США вспомнят о своих славных традициях, о христианской основе культуры и мужестве предков, построивших некогда великую державу, их еще можно будет спасти. Однако признаков того, что это случится, немного, и с каждым новым днем Соединенные Штаты подходят все ближе и ближе к предсказанному Солженицыным «культурному самоубийству».

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