Компания IKEA готовится к повышению цен

Делфт, 3 ноября. Повышение цен на товары в сети IKEA может произойти впервые с 2019 года, заявил в интервью Financial Times финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам.

Структура Inter IKEA, которая является владельцем популярного бренда, заявила о готовности увеличивать цены на продукцию. В основе потенциального подорожания — логистические проблемы и повысившиеся траты.

Как отмечает в комментарии британской газете финансовый руководитель Inter IKEA Мартин ван Дам, финансовый год 2022, который продлится до августа следующего года, будет гораздо более трудным для корпорации, чем прошлый год.

Сейчас торговая сеть регулярно сталкивается с задержками в поставках товаров. Помимо этого, на деятельности предприятия сказываются рост цен на сырье и повышение стоимости электроэнергии. При этом ван Дам добавил, что конечный вклад в ценники внесут ретейлеры, поэтому может быть так, что решение франчайзера и не скажется на рядовых потребителях.

«Мы действительно хотим сохранять настолько низкие цены, насколько возможно», — заверил общественность Мартин ван Дам.

Несмотря на экономические трудности, в Петербурге в следующем году ожидаются два новые магазина сети IKEA. Предполагается, что пространства будут построены в центре Северной столицы.