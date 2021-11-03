Бывшая девушка Oxxxymiron обвинила его в изменах и связи с несовершеннолетней

Москва, 3 ноября. Бывшая возлюбленная известного рэп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров) Вера выступила с обвинениями. Она заявила, что музыкант изменял своей супруге и вступал в интимную связь с 15-летней девушкой.

Экс-возлюбленная артиста по имени Вера опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте. Запись стала реакцией на новый трек музыканта «Кто убил Марка?», который вышел в свет после шестилетнего перерыва. В нем музыкант подробно рассказал, чем занимался последние десять лет.

Девушка в своей публикации откровенно призналась, что впервые вступила в связь с рэпером, когда ей было всего 15 лет. Она уточнила, что на тот момент Oxxxymiron уже исполнилось 23 года, он состоял в официальном браке.

«Наверное, ты тогда забыл, что началось все, когда ей было 15 [лет], тебе — 23 и ты уже был женат, а на момент ваших отношений тебе было 27. И, может быть, я бы молча проглотила вместе с антидепрессантами и это, но десятиминутная история про то, как ты перестал быть жертвой, в которой снова все плохие, кроме тебя — потому что ты-то теперь в терапии и начал хоть что-то понимать», — отметила автор поста.

Девушка подчеркнула, что их отношения продлились недолго. Однако спустя четыре года Федоров развелся с супругой и вернулся к возлюбленной. В качестве подтверждения она выложила фотографию, на котором рэпер со счастливой улыбкой позирует вместе с девушкой, чье лицо скрыто капюшоном куртки. Спустя некоторое время публикация была удалена.

Prt Scr instagram.com / @tricksterquest

Ранее выход нового видео рэп-артиста прокомментировал его коллега Жиган (Роман Чумаков). В эксклюзивном комментарии ФАН он признался, что не держит зла на Федорова.