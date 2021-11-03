Пенсии в России в 2022 году: новый порядок начисления, индексации и другие допвыплаты

Нововведения в пенсионном обеспечении граждан ждут россиян уже с 1 января 2022 года. Пройдет плановая индексация пенсий неработающих пенсионеров, на дополнительные средства могут рассчитывать и другие получатели социальных выплат. Также в Госдуме вновь ставят вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Подробности — в материале ФАН.

Новый вид пенсий с 1 января 2022 года

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 января 2022 года планирует перевести миллионы получателей социальных выплат на новый вид пенсии. Надбавка, которая начисляется автоматически, в беззаявительном порядке, составит 6401,10 рубля. Об этом сообщает издание UssurMedia со ссылкой на правительственные документы.

Речь идет об индексации надбавки, положенной пенсионерам по старости, получающим страховую пенсию, которые достигли 80 лет. С 1 января 2022 года размер дополнительной выплаты составит указанную выше сумму — 6401,10 рубля.

Ранее ФАН сообщал, что надбавка по достижении 80 лет не положена тем, кто получает пенсию по потере кормильца, а также в некоторых других случаях. Эти граждане имеют право переоформить свою пенсию на тот вариант, который им выгоднее. В ПФР уточнили, что страховую пенсию по старости с повышенной фиксированной выплатой 80-летнему пенсионеру могут назначить автоматически, если это для него окажется более выгодным вариантом.

Федеральное агентство новостей /

Успехи цифровизации: пенсия за три часа

Правительство РФ и ПФР продолжают расширять цифровизацию при назначении пенсий. Так с 1 января 2022 года россияне, которым по возрасту пора выходить на пенсию, смогут это сделать через портал госуслуг, без похода в отделение пенсионного фонда.

Уже через три часа после регистрации запроса о назначении пенсии по старости в информационной системе ПФР будет сформировано соответствующее решение. Еще через 15 минут данные о назначении пенсии, снабженные необходимыми подписями, будут направлены в личный кабинет заявителя. Подробности — в постановлении правления ПФР от 28.09.2021 года «Об утверждении порядка назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме».

Выплаты пенсионерам с 1 января 2022 года: кому увеличат пенсию

В начале 2022 года, кроме традиционной индексации пенсий неработающим пенсионерам, и другие получатели социальных выплат смогут рассчитывать на надбавки. Об этом сообщает издание PensNews.ru.

Так с 1 января 2022 года пройдет индексация не только страховых выплат по старости, но также пенсий по инвалидности и потере кормильца. Кроме того, проиндексируют фиксированную выплату к пенсии по старости. С 1 января 2022 года она, как указано выше, составит 6401,10 рубля. В связи с этим будут увеличены выплаты пенсионерам, рассчитываемые на основе этого показателя.

При установлении 1 группы инвалидности доплата также составит 6401,10 рубля. Повторим, такая же доплата ждет пенсионеров, достигших 80-летнего возраста.

В новом году также повысится доплата за северный стаж. С 1 января 2022 года она составит 3200,55 рубля. Для тех, кто отработал положенный срок в районах, приравненных к Крайнему Северу, доплата составит 1920,33 рубля.

Доплата за сельский стаж с 1 января составит 1600,28 рубля. Обращаем внимание, для получения этой надбавки с нового года не обязательно жить в сельской местности: справка о месте жительства больше не потребуется. Кроме того, с нового года пожилым гражданам, доход которых составляет меньше прожиточного минимума пенсионера, социальную доплату будут назначать автоматически.

Федеральное агентство новостей /

В Госдуме снова напомнили о работающих пенсионерах

Представители парламентской оппозиции вновь призывают вернуться к вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров, которая не проводится с 2016 года. С соответствующим предложением выступил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Бьемся не первый год, однако наше предложение устранить из пенсионного законодательства норму о запрете такой индексации пока не поддерживается», — написал Нилов в своем Telegram-канале.

Есть у парламентария и другие предложения, которые, по его мнению, будут способствовать улучшению пенсионного обеспечения россиян.

Отметим, в прошлом созыве Госдумы вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров неоднократно поднимался, президент России уже поручил профильным министерствам разработать соответствующие предложения. Но окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Ранее о выгодах такой индексации в авторской колонке для ФАН рассказала депутат Госдумы Елена Драпеко.