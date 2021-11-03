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Совместный военный комитет «5+5» обсудит в Турции вывод наемников из Ливии
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» обсудит в Турции вывод наемников из Ливии
Ньюинформ  /  pxhere.com / pixabay.com

Тобрук, 3 ноября. Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб заявил, что Совместный военный комитет (СВК) «5+5» отправится в Турцию, где обсудит вывод наемников из североафриканской страны.

По его словам, запрещенная в РФ организация «Братья-мусульмане»1 и государства, которым выгодна нестабильность, не хотят, чтобы иностранные войска покинули Ливию.

«Потому что наемники станут бременем для этих стран, если они вернутся, особенно для Турции», — подчеркнул Халид Махджуб.

При этом генерал-майор отметил, что есть положительный ответ государств на вывод иностранных войск, но при условии достижения консенсусного решения.

«Наемники — сложная проблема. Некоторых из них послали страны, вмешавшиеся в гражданскую войну после 2011 года, а другие, такие как жители Чада — восстали против собственного правительства и вошли в Ливию еще в эпоху Каддафи. После событий 2011 года чадцы использовались в качестве наемников и приняли участие в конфликте», — разъяснил Халид Махджуб.

Представитель ЛНА добавил, что присутствие иностранных войск угрожает не только Триполи, но и региону, учитывая непосредственную близость других государств к ливийским границам. Когда проблема с направившими наемников правительствами разрешится возвращением боевиков на родину, соседние страны почувствуют облегчение.

Ранее СВК «5+5» достиг соглашения с Суданом, Чадом и Нигером о выводе африканских войск с ливийских территорий. В ответ Хартум, Нджамена и Ниамей подтвердили полную готовность к сотрудничеству с Триполи.

Кроме того, член Совместного военного комитета генерал-майор Мухтар ан-Накаса разъяснял механизм постепенного и сбалансированного вывода иностранных сил из Ливии. По его словам, дату и сроки определят после встречи с соответствующими странами.

Всеобъемлющий план действий участники СВК «5+5» разработали и утвердили в ходе октябрьского заседания в Женеве. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал проект обещанием содействовать выводу наемников.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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