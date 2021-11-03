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Британские производители вынуждены отправлять мясо на разделку в ЕС из-за дефицита рабочих
Экономика
Британские производители вынуждены отправлять мясо на разделку в ЕС из-за дефицита рабочих
pixabay.com

Лондон, 3 ноября. Производители говядины в Великобритании отправляют ее в Ирландию для разделки и упаковки из-за нехватки квалифицированных рабочих, пишет The Guardian.

После этого продукция возвращается обратно в Британию для последующей продажи в магазинах. Однако из-за изменений в поставках мясо может подорожать. Экспорт мяса для переработки с последующим реимпортом будет стоить около 1500 фунтов стерлингов за каждый грузовик с тушами, включая сборы за транспортировку и таможенные пошлины, введенные после Brexit.

Кроме того, производители обеспокоены еще и тем, что минимальная зарплата для временных мясников составляет 25,6 тысячи фунтов, в то время как фирмы, привлекающие рабочих, должны оплачивать им авиабилеты и проживание. Проблем добавляет то, что виза, которая выдается работникам, длится всего шесть месяцев, в то время как качественное обучение сотрудников требует значительно больше времени.

Издание The Times ранее предупредило жителей Великобритании о скором повышении тарифов на газ и электроэнергию в связи с энергетическим кризисом. Daily Mail, в свою очередь, пишет о возможном дефиците туалетной бумаги в Соединенном Королевстве, причиной которого также является ситуация на энергорынке.

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