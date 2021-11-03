30 граждан Турции попали под следствие за распространение слухов о здоровье Эрдогана

Анкара, 3 ноября. Турецкая полиция начала расследование сообщений в Сети об ухудшении здоровья и смерти президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сейчас под следствием находятся 30 человек, распространивших посты в Twitter с хештэгом #olmus (#heisdead).

Подчеркивая деликатность подхода правительства в отношении этой темы, директор по коммуникациям Эрдогана Фахреттин Алтун 3 ноября опубликовал в Twitter короткий ролик, в котором турецкий лидер выходит из машины и идет по бирюзовому ковру.

«Внушает доверие друзьям и страх — врагам», — говорится в подписи к видео.

В последний раз Эрдогана видели на публике 31 октября, когда он встретился с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме. Затем он отменил свою поездку на конференцию по климату COP26 в Глазго, сославшись на несогласие с протоколом безопасности. Далее, 3 ноября, он не присутствовал на торжественной церемонии собственной «Партии справедливости и развития», которая в этот день отмечала 19-летие прихода ко власти.

Эти и многие другие обстоятельства создали почву для беспокойства по поводу состояния здоровья главы республики, а следственно — будущего самой Турции. Слухи о здоровье Эрдогана могут сыграть против него и его партии на грядущих президентских и парламентских выборах 2023 года. В настоящий момент правящая коалиция пользуется низкой поддержкой населения, и создание образа недееспособности президента способно окончательно похоронить шансы на победу.

Erdoğan: Ecevit ciddi şekilde rahatsız. Artık istifa etmeli

(22 Mayıs 2002) pic.twitter.com/DnKZ42zvaW — Ayşe Aydoğdu (@ay_moon_ay) November 1, 2021

Суждения о состоянии здоровья Эрдогана основаны на открытых источниках, а именно — видеозаписях, на которых он с трудом переставляет ноги, через силу произносит слова, но не более: истинное состояние государственных лидеров всегда держится в секрете. Слухи же «наделяют» президента республики приступами эпилепсии, затрудненным дыханием, приступами рвоты, раком печени, спутанным сознанием. Сам он якобы носит имплантированный дефибриллятор, а его перепады настроения, депрессия и раздражительность связаны с приемами лекарств. масла в огонь подливает тот факт, что в 2011 году один из врачей Эрдогана заявил о наличии у тогда еще премьер-министра онкологического заболевания. В связи с этим ему была проведена лапароскопическая операция на желудочно-кишечном тракте.

Турецкие власти активно реагируют на какие-либо порочащие президента и государство сообщения в интернете. Так, за оскорбление Эрдогана за один лишь 2020 год перед судом предстали 9 772 человек, включая 290 несовершеннолетних. Из них только 14% получили оправдательные приговоры, остальные же осуждены по соответствующей статье 299 УК Турции и лишены свободы на сроки от одного до четырех лет.

Однако самой громкой карательной кампанией последних лет стали аресты людей, причастных к попытке государственного переворота в 2016 году. К концу 2017 года по этому делу были арестованы свыше 43 тысяч человек, 93 тысячи оказались уволены с государственной службы, о чем сообщал сам Эрдоган. С тех пор продолжаются преследования членов оппозиционного движения Фетхуллаха Гюлена (FETO), связываемого с путчем (сам Гюлен эту связь отрицает).