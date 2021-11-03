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Горение зараженных птичьим гриппом куриных тушек в Тюмени продлится до 15 ноября

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 17:52
Общество
Горение зараженных птичьим гриппом куриных тушек в Тюмени продлится до 15 ноября
pixabay.com  /  PD

Тюмень, 3 ноября. Работы по сжиганию зараженных высокопатогенным вирусом гриппа птиц кур на одном из тюменских полигонов завершатся к 15 ноября. Об этом сообщили представители регионального оперативного штаба.

Постановление о введении карантина по гриппу птиц было подписано губернатором Тюменской области Александром Моором 13 октября. С целью профилактики распространения заболевания было решено уничтожить примерно 4,5 миллиона птиц. Согласно установленным правилам, вывоз зараженных отходов запрещен, поэтому биоматериал будут сжигать на территории полигона.

«По расчетам специалистов, горение должно полностью прекратиться к 15 ноября. К этому времени вся подлежащая утилизации птица сгорит до зольного остатка, как и предписано ветеринарными правилами», — говорится в тексте сообщения оперштаба.

Отмечается, что 18 ноября также будут проведены работы по сожжению яичного порошка. На это специалистам понадобится примерно одна ночь.

Как сообщалось ранее, в десяти районах Кировской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение было подписано главой региона Игорем Васильевым.

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