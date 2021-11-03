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Конфликты на фоне глобального потепления: как Сомали переживает изменение климата

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 18:01
Весь мир
Конфликты на фоне глобального потепления: как Сомали переживает изменение климата
ru.wikipedia.org  /  Oxfam East Africa / CC BY 2.0

Эксперты проследили связь между изменениями климата и конфликтами, а военные аналитики заявили о потенциальных битвах, которые могут произойти в Африке.

Преподаватель в области политики и международных отношений Ноттингемского университета Мэттью Рендалл утверждает, что менее стабильные, но более подверженные стихийным бедствиям страны, такие как Сомали, станут полями сражений во время будущих климатических войн. По его мнению, и без того бедные государства с большей вероятностью пострадают от острой нехватки продуктов и массовой миграции беженцев.

Сомали уже давно борется с двойными вызовами. С одной стороны, вооруженные конфликты, а с другой — изменение климата. Опыт Могадишо продемонстрировал, что перемещение граждан, в том числе и внутри страны, а также отсутствие ресурсов не только усугубили напряженность в кланах, но и создали беспрецедентную нагрузку на традиционные способы урегулирования споров.

Поскольку большинство сомалийцев полагается на сельское хозяйство или рыболовство для получения еды, а многие пастбищные маршруты более непригодны, продолжается борьба между кочевыми скотоводами и фермерами, межплеменное насилие, массовая миграция, политическая неопределенность и экстремизм, которые выступают как признак предполагаемой связи между изменением климата и конфликтами. При этом повышение температуры и непредсказуемые метеорологические явления усугубляют ситуацию.

Аналитики подчеркивают, что глобальное потепление играет на руку боевикам «Аш-Шабаб», которые вероятнее всего извлекают выгоду из напряженности в кланах, отсутствия безопасности и стихийных бедствий. Сомали страдает от неустойчивых осадков, экстремальных температур и длительных засух.

Даже при отсутствии изменения климата средние температуры в восточноафриканском государстве являются одними из самых жарких в мире и колеблются между плюс 30 и 40 градусами, а прерываются лишь короткими сезонами дождей с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Конфликты на фоне глобального потепления: как Сомали переживает изменение климата
Федеральное агентство новостей /

Тревожит и то, что значительное количество осадков приходит в виде разрушительных циклонов, которые уже способствовали появлению огромных стай пустынной саранчи, опустошившей посевы в сельских районах. Поэтому глобальное потепление регулярно подчеркивается как ключевая движущая сила продолжающегося конфликта в Сомали. Причем эксперты предположили, что изменение климата подпитывает насилие множеством способов.

Так, повышение температуры, сокращение количества осадков и пыльные бури способствовали повторным неурожаям, отсутствию продовольственной безопасности и нехватке воды, что вынудило кланы конкурировать за все более скудные ресурсы, такие как пастбища и пахотные земли. Кочевые скотоводы, стремящиеся поддержать сокращающиеся стада, пришли на занимаемые фермерами плодородные территории, а длительные засухи спровоцировали массовую климатическую миграцию. При этом значительный приток людей меняет племенной состав, но с угрозой контролю доминирующих групп.

Боевики «Аш-Шабаб», учитывая неспособность федерального правительства Сомали эффективно реагировать на стихийные бедствия, извлекли выгоду из локальной напряженности путем вербовки уязвимых граждан через предоставление еды и защиты, поэтому связь между климатом и конфликтами вряд ли ослабнет в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Если прогнозы верны, тогда в ближайшем будущем страна столкнется со все более экстремальными условиями, при этом засухи, наводнения, циклоны и пыльные бури участятся. Последствия вероятнее всего приведут уже к региональному отсутствию безопасности и массовой миграции в Кению, Эфиопию.

Ситуация в Сомали предвещает будущие климатические войны XXI века, поскольку отражает как нестабильные государства, наименее подготовленные к преодолению последствий стихийных бедствий, становятся уязвимыми от внутренних конфликтов и действий террористических групп.

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