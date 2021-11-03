Мафиози Седат Пекер заявил о наличии компрометирующих секс-видео с турецкими политиками

Дубай, 3 ноября. Турецкий мафиози Седат Пекер заявил, что в его распоряжении оказались секс-видео с участием видных политических деятелей Турции. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Как отмечает криминальный авторитет, он располагает более компрометирующими видеороликами, чем то, которое было опубликовано 20 октября. Тогда Пекер со своего резервного аккаунта выложил в Сеть ролик с тогдашним премьер-министром непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсаном Санером. На видео неизвестная девушка раздевается на камеру перед чиновником.

Скандал вынудил Санера подать в отставку и отказаться от должности лидера «Партии национального единства» (ПНЕ).

Turkish Cypriot Leader Resigns After Compromising Sex Video Surfaces https://t.co/kQWluPo5hA — Greek Reporter (@GreekReporter) October 20, 2021

Пекер утверждает, что получил видеозаписи от бизнесмена-мафиози Халила Фальялы, который, по слухам, имеет тесные отношения с турецкими властями и шантажирует политиков Северного Кипра интимными роликами, записанными на его курортах. Ранее Пекер заявлял, что Фальялы причастен к незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег, за что разыскивается Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA). Впрочем, в октябре бизнесмен сдался полиции.

«Они не просто записали ролики с премьер-министром [ТРСК] и чиновниками из других политических партий. У них также есть записи высокопоставленных политиков, чтобы заставить их выполнять приказы. Среди них есть и те, кто приезжал туда из Турции. Я клянусь, что, если вы посмотрите их видео, это может повредить вашей вере в нашу святую религию. Да проклянет их Аллах. Я вырос в бедном районе. Конечно, я видел непристойные фильмы. Но клянусь, я никогда не видел подобных сцен в тех фильмах», — написал Пекер в своем Twitter-аккаунте.

4-Sadece Başbakanı, diğer partilerin yetkililerini videoya çekmemişler. İşlerini yaptırmak için lazım olan üst bürokratları bile kayıt yapmışlar. Hele bazıları var ki, Türkiye’den oraya gidenlerin içinde, size yemin ediyorum onların videolarını görseniz… — Sedat Peker (@sedat_peker) November 1, 2021

Пекер отметил, что не может публиковать эти видео со своего аккаунта, и, чтобы доказать, что не блефует, мафиози готов отправить ролики независимому журналисту для проверки. Но тот, в свою очередь, должен дать обещание, что сразу же удалит увиденные файлы.

Криминальный лидер также обвинил турецких политиков в том, что они проявляют лицемерие по отношению к ЛГБТ-сообществу, оскорбляя и унижая этих людей. Пекер указывает, что среди видеоматериалов есть и записи с видными людьми, практикующими однополые сексуальные отношения. При этом такие политики могут возглавлять партии, казаться очень религиозными, добавил он.

Кроме того, мафиози пообещал, что в ближайшие дни разоблачит преступную сеть, охватывающую ТРСК, Турцию, Северную Македонию и Беларусь. По его словам, эта банда курирует незаконные азартные игры и оборот денег от наркотиков.

Седат Пекер — глава одной из самых могущественных мафиозных группировок Турции, который некогда был убежденным сторонником президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. С начала мая этого года криминальный авторитет определяет политическую повестку страны посредством шокирующих разоблачений, которые публикует в социальных сетях. В частности, он говорил об отношениях между государством и мафией, незаконном обороте наркотиков и убийствах, в которых замешаны бывшие и нынешние государственные чиновники и члены их семей.

Федеральное агентство новостей

Летом руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где сейчас скрывается мафиози, обратилось к Пекеру с требованием перестать публиковать видео, критикующие другие страны: в данном случае речь, конечно же, шла именно о Турции. Власти государства Персидского залива также запретили криминальному авторитету выкладывать твиты о предполагаемой причастности турецких политиков и чиновников к незаконному обороту наркотиков.

Блогер был вынужден пойти на эти условия, ведь на родине его вряд ли ожидает теплый прием. Генеральная прокуратура Турции потребовала для мафиози пожизненного приговора и лишения свободы общим сроком до 392 лет. Его обвиняют сразу по нескольким преступлениям, включая подстрекательство к убийству.

????Sedat Peker için ağırlaştırılmış müebbet istemi



Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Mahkeme Sedat Peker için ağırlaştırılmış müebbet ve 392 yıl 4 aya kadar hapis talep etti. pic.twitter.com/W2BEfrmZ6F — dokuz8HABER (@dokuz8haber) October 16, 2021

Однако криминальный авторитет пока не собирается возвращаться. Он также исключает экстрадицию из Дубая, поскольку, по его словам, ОАЭ никогда «никого не сдавали».