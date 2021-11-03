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Мафиози Седат Пекер заявил о наличии компрометирующих секс-видео с турецкими политиками

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 18:43
Весь мир
Мафиози Седат Пекер заявил о наличии компрометирующих секс-видео с турецкими политиками
Prt Scr youtube.com  /  REİS SEDAT PEKER

Дубай, 3 ноября. Турецкий мафиози Седат Пекер заявил, что в его распоряжении оказались секс-видео с участием видных политических деятелей Турции. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Как отмечает криминальный авторитет, он располагает более компрометирующими видеороликами, чем то, которое было опубликовано 20 октября. Тогда Пекер со своего резервного аккаунта выложил в Сеть ролик с тогдашним премьер-министром непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсаном Санером. На видео неизвестная девушка раздевается на камеру перед чиновником.

Скандал вынудил Санера подать в отставку и отказаться от должности лидера «Партии национального единства» (ПНЕ).

Пекер утверждает, что получил видеозаписи от бизнесмена-мафиози Халила Фальялы, который, по слухам, имеет тесные отношения с турецкими властями и шантажирует политиков Северного Кипра интимными роликами, записанными на его курортах. Ранее Пекер заявлял, что Фальялы причастен к незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег, за что разыскивается Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA). Впрочем, в октябре бизнесмен сдался полиции.

«Они не просто записали ролики с премьер-министром [ТРСК] и чиновниками из других политических партий. У них также есть записи высокопоставленных политиков, чтобы заставить их выполнять приказы. Среди них есть и те, кто приезжал туда из Турции. Я клянусь, что, если вы посмотрите их видео, это может повредить вашей вере в нашу святую религию. Да проклянет их Аллах. Я вырос в бедном районе. Конечно, я видел непристойные фильмы. Но клянусь, я никогда не видел подобных сцен в тех фильмах», — написал Пекер в своем Twitter-аккаунте.

Пекер отметил, что не может публиковать эти видео со своего аккаунта, и, чтобы доказать, что не блефует, мафиози готов отправить ролики независимому журналисту для проверки. Но тот, в свою очередь, должен дать обещание, что сразу же удалит увиденные файлы.

Криминальный лидер также обвинил турецких политиков в том, что они проявляют лицемерие по отношению к ЛГБТ-сообществу, оскорбляя и унижая этих людей. Пекер указывает, что среди видеоматериалов есть и записи с видными людьми, практикующими однополые сексуальные отношения. При этом такие политики могут возглавлять партии, казаться очень религиозными, добавил он. 

Кроме того, мафиози пообещал, что в ближайшие дни разоблачит преступную сеть, охватывающую ТРСК, Турцию, Северную Македонию и Беларусь. По его словам, эта банда курирует незаконные азартные игры и оборот денег от наркотиков.

Седат Пекер — глава одной из самых могущественных мафиозных группировок Турции, который некогда был убежденным сторонником президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. С начала мая этого года криминальный авторитет определяет политическую повестку страны посредством шокирующих разоблачений, которые публикует в социальных сетях. В частности, он говорил об отношениях между государством и мафией, незаконном обороте наркотиков и убийствах, в которых замешаны бывшие и нынешние государственные чиновники и члены их семей.

Мафиози Седат Пекер заявил о наличии компрометирующих секс-видео с турецкими политиками
Федеральное агентство новостей

Летом руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где сейчас скрывается мафиози, обратилось к Пекеру с требованием перестать публиковать видео, критикующие другие страны: в данном случае речь, конечно же, шла именно о Турции. Власти государства Персидского залива также запретили криминальному авторитету выкладывать твиты о предполагаемой причастности турецких политиков и чиновников к незаконному обороту наркотиков. 

Блогер был вынужден пойти на эти условия, ведь на родине его вряд ли ожидает теплый прием. Генеральная прокуратура Турции потребовала для мафиози пожизненного приговора и лишения свободы общим сроком до 392 лет. Его обвиняют сразу по нескольким преступлениям, включая подстрекательство к убийству.  

Однако криминальный авторитет пока не собирается возвращаться. Он также исключает экстрадицию из Дубая, поскольку, по его словам, ОАЭ никогда «никого не сдавали».

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