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Политолог Сатановский объяснил провалами в памяти слова Байдена о «горящей тундре»
Политика
Политолог Сатановский объяснил провалами в памяти слова Байдена о «горящей тундре»
 /  ПолитРоссия

Москва, 3 ноября. Слова президента США Джо Байдена о пожарах в российской тундре — это пугающий сигнал о его истинном умственном состоянии. Подтекст послания американского лидера раскрыл политолог Евгений Сатановский.

Автор крупного Telegram-канала «Армагеддоныч» и известный обозреватель поделился своим мнением о поведении Байдена на климатическом саммите в Глазго в эфире Youtube-канала «Соловьев Live». По мнению эксперта, глава Белого дома просто потерялся во времени и вспомнил события, которые на момент его выступления уже потеряли актуальность.

Тундра в России действительно горела, но это было почти за три месяца до выступления Байдена. Подобные провалы в памяти — главная опасность и для самого политика, и для всего американского народа, заключил Сатановский.

Политолог Сатановский объяснил провалами в памяти слова Байдена о «горящей тундре»
instagram.com / @evgeniisatanovskii

«Тундра горела. Только она у нас горела в июле. Были тогда пожары на Ямале. Это нормальный сдвиг такой во времени. Он в какой-то момент проснулся и вспомнил единственное, что он слышал об экологическом состоянии России чуть не полгода тому назад. Наверное, прочитал в СМИ или увидел репортаж. У Байдена провалы в памяти и во времени, в котором он уже не ориентируется. А это уже диагноз, куда серьезнее, чем оговорки и забывчивость, и показал он его всему миру», — сокрушается политолог.

Слова президента США Джо Байдена о «горящей тундре» в России вызвали широкий резонанс. Сенатор Алексей Майоров предположил, что у американского лидера оказались плохие спичрайтеры. Потомственный шаман Елена Батыр и вовсе намекнула, что политик мог ненароком сглазить целую страну, ведь после его слов действительно поступили новости о пожарах в тундре.

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