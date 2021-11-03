Эксперты JPMorgan заявили, что биткоин не должен стоить дороже 35 тысяч долларов

Москва, 3 ноября. Аналитики американского финансового холдинга JPMorgan подсчитали, что справедливая цена за биткоин — 35 тысяч долларов, передает агентство Bloomberg.

В инвестиционном плане самая популярная криптовалюта является конкурентом золоту. При этом волатильность биткоина значительно выше, чем у драгметалла. Если колебание курса снизится в два раза, справедливой ценой биткоина станет 73 тысячи долларов за монету.

«Общепринятый прогноз на будущий год — цель по биткоину на уровне 100 тысяч долларов. Однако этого вряд ли удастся достичь без существенного снижения волатильности», — подчеркнули специалисты.

Цена монеты Ethereum, тем временем, превысила 4,5 тысячи долларов, побив исторический рекорд стоимости. ETH появилась значительно позже биткоина, однако отличается использованием более функциональной технологии. Кроме того, вторая по капитализации криптовалюта позволяет применять смарт-контракты.