Театральный эксперт Дмитревская не считает «Золотой софит» престижной премией

Театральный эксперт, главный редактор «Петербургского театрального журнала», профессор РГИСИ, арт-директор театрального фестиваля «Пять вечеров» Марина Дмитревская в разговоре с ФАН оценила высшую театральную премию «Золотой софит». По ее мнению, считать премию престижной не за что.

«Я не считаю эту премию престижной. Эта премия, за лауреатов которой голосуют люди, как правило, не имеющие представления о спектаклях, за которые голосуют. Это премия, у которой нет жюри, отсматривающего номинантов, нет главной процедуры присуждения, из знающих людей в состав «голосовальщиков» входят лишь эксперты, а дальше — начальники, чиновники и прочее. Иногда этой «премии с завязанными глазами» удается попасть в правильную цель, но часто все летит в молоко: глаза-то завязаны», — высказала свою личную позицию Дмитриевская.

Марина Дмитревская считает, что «Золотой софит» может зависеть от личных симпатий голосующих.

«Они раздаются по принципу поддержки разных персонажей другими разными персонажами. Не раз театральные деятели, которые должны голосовать за присуждение «Софита», звонили мне и спрашивали: «Слушай, я ничего не видел, за кого мне голосовать? За Ленку или за Кольку?» Поэтому много лет, уважая экспертов премии, моих коллег, которые составляют здравые списки номинантов, я на эту премию не хожу: поощрение коллег друзьями и близкими меня не интересует, «Софит» не является для меня достойной премией», — объяснила эксперт свою позицию.

ТАСС / Терещенко Михаил

Редактор «Петербургского театрального журнала» противопоставляет «Золотому софиту» высшую театральную премию России «Золотую маску». Которая, по словам Дмитревской, устроена по-другому.

«В течение года эксперты отбирают номинантов, но потом жюри смотрит абсолютно все спектакли и в нескольких заседаниях, аргументировано, с дискуссиями (я входила в жюри), но тайным голосованием решает. Абсолютно разные люди, отсмотрев полностью афишу, присуждают премию и до церемонии не знают конечного арифметического итога», — говорит эксперт.

Несмотря на то, что к процедуре отбора лауреатов премии «Золотая маска» Дмитревская относится уважительно и с пониманием, по ее мнению, «соревнования» — это все же не о театре.

«В театре соревнования — дело не очень правильное, и выбирать в этом году, например, «золотомасочному» жюри придется между спектаклями Алвиса Херманиса, Льва Додина, Юрия Бутусова, Дмитрия Крымова. Я видела все эти спектакли, они превосходны все! И как соревноваться за первое место Станиславскому, Немировичу-Данченко, Вахтангову, Мейерхольду и Таирову?» — приводит аналогию театральный эксперт.

Ранее стало известно, что билеты в театры нынешней осенью подорожали в России на 15–20% относительно прошлого года. Об этом рассказал руководитель сервиса «Яндекс.Афиша» Дмитрий Субботин.