Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 21:21
21:14
Общество
В Крыму самовольно стали требовать QR-коды там, где они даже не нужны
21:12
Весь мир
Главари боевиков в ЦАР пользуются услугами миротворцев ООН для возвращения дезертиров
21:00
Шоу-бизнес
Бритни Спирс отложила свадьбу до окончания суда против отца
21:00
Политика
Посол Антонов назвал вероятным введение новых санкций США
20:57
Происшествия
Правоохранители задержали гревшихся у Вечного огня узбеков в Обнинске
20:55
Экономика
В «Газпроме» прокомментировали ситуацию с ценами на газ
20:54
Общество
Школьники Свердловской области будут учиться дистанционно до 13 ноября
20:54
Общество
Съемочная группа могла заменить патрон в пистолете Алека Болдуина из-за саботажа фильма
20:52
Весь мир
Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против Никарагуа
20:52
Общество
Белохвостые олени в США могут быть одним из наиболее крупных резервуаров для коронавируса
Все новости

Театральный эксперт Дмитревская не считает «Золотой софит» престижной премией
Общество
Театральный эксперт Дмитревская не считает «Золотой софит» престижной премией
Pr Scr vk.com  /  Телеканал «Санкт-Петербург» Телеканал «Санкт-Петербург»

Театральный эксперт, главный редактор «Петербургского театрального журнала», профессор РГИСИ, арт-директор театрального фестиваля «Пять вечеров» Марина Дмитревская в разговоре с ФАН оценила высшую театральную премию «Золотой софит». По ее мнению, считать премию престижной не за что.

«Я не считаю эту премию престижной. Эта премия, за лауреатов которой голосуют люди, как правило, не имеющие представления о спектаклях, за которые голосуют. Это премия, у которой нет жюри, отсматривающего номинантов, нет главной процедуры присуждения, из знающих людей в состав «голосовальщиков» входят лишь эксперты, а дальше — начальники, чиновники и прочее. Иногда этой «премии с завязанными глазами» удается попасть в правильную цель, но часто все летит в молоко: глаза-то завязаны», — высказала свою личную позицию Дмитриевская.

Марина Дмитревская считает, что «Золотой софит» может зависеть от личных симпатий голосующих.

«Они раздаются по принципу поддержки разных персонажей другими разными персонажами. Не раз театральные деятели, которые должны голосовать за присуждение «Софита», звонили мне и спрашивали: «Слушай, я ничего не видел, за кого мне голосовать? За Ленку или за Кольку?» Поэтому много лет, уважая экспертов премии, моих коллег, которые составляют здравые списки номинантов, я на эту премию не хожу: поощрение коллег друзьями и близкими меня не интересует, «Софит» не является для меня достойной премией», — объяснила эксперт свою позицию.

Структура крайне ущербна: театральный эксперт Дмитревская оценила премию «Золотой софит»
ТАСС / Терещенко Михаил

Редактор «Петербургского театрального журнала» противопоставляет «Золотому софиту» высшую театральную премию России «Золотую маску». Которая, по словам Дмитревской, устроена по-другому.

«В течение года эксперты отбирают номинантов, но потом жюри смотрит абсолютно все спектакли и в нескольких заседаниях, аргументировано, с дискуссиями (я входила в жюри), но тайным голосованием решает. Абсолютно разные люди, отсмотрев полностью афишу, присуждают премию и до церемонии не знают конечного арифметического итога», — говорит эксперт.

Несмотря на то, что к процедуре отбора лауреатов премии «Золотая маска» Дмитревская относится уважительно и с пониманием, по ее мнению, «соревнования» — это все же не о театре.

«В театре соревнования — дело не очень правильное, и выбирать в этом году, например, «золотомасочному» жюри придется между спектаклями Алвиса Херманиса, Льва Додина, Юрия Бутусова, Дмитрия Крымова. Я видела все эти спектакли, они превосходны все! И как соревноваться за первое место Станиславскому, Немировичу-Данченко, Вахтангову, Мейерхольду и Таирову?» — приводит аналогию театральный эксперт.

Ранее стало известно, что билеты в театры нынешней осенью подорожали в России на 15–20% относительно прошлого года. Об этом рассказал руководитель сервиса «Яндекс.Афиша» Дмитрий Субботин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Театральный эксперт Дмитревская не считает «Золотой софит» престижной премией
санкт-петербург театр премия спб золотая маска золотой софит театральный критик дмитревская
Комментировать