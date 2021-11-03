Gazeta Wyborcza: «Газпром» показал, что «Северный поток — 2» ему не нужен

Варшава, 3 ноября. Компания «Газпром» сама доказала, что трубопровод «Северный поток — 2» ей не нужен. Такую точку зрения выразил аналитик издания Gazeta Wyborcza Анджей Кублик.

По его словам, на это указывает приостановка прокачки голубого топлива через ГТС «Ямал — Европа». «Газпром» сыграл себе в убыток, потратив средства на резерв мощностей впустую, заявил журналист.

Представители «Газпрома» объяснили свое решение отсутствием спроса. Кублик же интерпретировал это как знак несостоятельности развитой газотранспортной системы.

Закрывая транзитные трубопроводы, регулятор демонстрирует отсутствие необходимости в «СП-2», уверен польский аналитик. Он озвучил и второй вариант, зачем «Газпром» сокращает транзит. По мнению Кублика, в этом есть признаки манипулятивных действий с целью подстегнуть спрос.

Министерство экономики и энергетики ФРГ не располагает данными о прекращении прокачки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Об этом заявила представитель ведомства Беате Барон.