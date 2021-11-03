Аналитики ФБА «Экономика сегодня» назвали факторы давления на рубль

Нефть — 83,6 доллара за баррель, доллар — 72 рубля. Такой прогноз сделали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Эксперты заявили, что по итогам торгов 2 ноября наблюдалось некоторое снижение нефтяных котировок до отметки в 84 доллара за баррель, а утром 3 ноября черное золото торговалось на уровне 83,6 доллара за баррель.

«Основное давление пришлось со стороны Американского института нефти, откуда пришли данные по запасам черного золота, которые, согласно им, увеличились на 3,6 миллиона баррелей, — заметили аналитики. — Однако сократились запасы бензина на 552 тысячи баррелей. Данные, мягко сказать, неоднозначные: с одной стороны, запасы подросли, однако спрос на бензин и на поставочную нефть сохраняется».

По словам собеседников издания, цены на нефть не устраивают многие страны: так, например, президент США Джозеф Байден призвал страны ОПЕК увеличить темпы добычи черного золота, чтобы «балансировать рынок».

«Однако на планы ОПЕК это, по всей видимости, не повлияет: организация намерена и дальше следовать своим договоренностям и увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей ежемесячно. Пока что черное золото держится в диапазоне 83,5–86,5 доллара за баррель», — отметили эксперты.

Что же касается «обычного» золота, то оно, по словам аналитиков, продолжает торговаться в довольно узком диапазоне.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Мы отскочили от отметки в 1800 долларов за тройскую унцию и достигли значения 1802, — заметили собеседники издания. — Все это происходит в рамках довольно узкого коридора. Важным событием для золота станет заседание ФРС, на котором его глава сообщит о том, на каком уровне будет процентная ставка. Однако куда больше участники рынка ждут заявления о сворачивании действующих стимулирующих программ. Пока что актуальный диапазон у золота составляет 1760–1830 долларов за тройскую унцию».

Российская национальная валюта по итогам торгов 2 ноября осталась без изменений в районе отметки 71,60 рубля за доллар, отметили эксперты.

«Однако уже 3 ноября она слегка потеряла в цене и доллар укрепился до отметки 72 рубля за доллар. Давление на рубль оказывает наш долговой рынок, а также отток инвесторов. Помимо этого, ожидается повышение инфляции, а ЦБ может еще раз ужесточить кредитную политику. Ну а пока национальная валюта остается в диапазоне 69,5–72,5 рубля за доллар», — резюмировали аналитики.

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