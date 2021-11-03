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Съезд «Единой России» состоится 4 декабря
Политика
Съезд «Единой России» состоится 4 декабря
wikipedia.org

Москва, 3 ноября. Партия «Единая Россия» утвердила проведение съезда политической силы. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.

Информатор в «Единой России» прокомментировал РИА Новости предстоящий съезд. По словам источника, представители политсилы соберутся 4 декабря.

Депутат Госдумы Александр Борисов ранее дал интервью, где прокомментировал перспективы съезда «Единой России». Парламентарий подтвердил, что третий этап может состояться 4 декабря.

Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов озвучил другую дату. По словам политика, третий этап съезда партии будет приурочен к 20-летию со дня ее создания. «Единая Россия» отмечает юбилей 1 декабря.

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