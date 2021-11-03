Садальский назвал самодурством решение Кехмана отменить спектакль с Бузовой

Москва, 3 ноября. Скандально известный российский актер и блогер Станислав Садальский недоумевает по поводу решения нового главы МХАТа Владимира Кехмана. Он считает, что постановку «Чудесный грузин» отменили незаслуженно.

Кехман официально занял пост генерального директора Московского художественного академического театра имени Максима Горького (МХАТ) 27 октября. Вступив в должность, он сразу же начал перестановки. Первым делом руководитель отменил постановку «Чудесный грузин» о вожде Иосифе Сталине с поющей ведущей Ольгой Бузовой.

Садальский считает подобное решение неверным. По его словам, спектакль получился чудесным, а критики зря не отметили артиста, сыгравшего главную роль.

«С Бузовой был не самый плохой спектакль. Это был даже очень хороший спектакль. Прекрасно сыграл актер, играющий Сталина, но ни один критик об этом не сказал», — отметил он в комментарии «Народным Новостям».

Садальский подчеркнул, что все сразу же стали критиковать звезду телепроекта «Дом-2», хотя сам спектакль получился весьма неплохим. По его словам, Кехман на посту руководителя МХАТа стал заниматься самодурством.

«Это прекрасный спектакль. То, что Кехман снимает спектакль — это самодурство. Кехман никакого отношения не имеет к театру. Он хуже Бузовой, хотя она неплохо играла», — заявил Садальский.

Ранее стала известна реакция Бузовой на отмену спектакля с ее участием. Телезвезда в свойственной ей манере обвинила руководства МХАТа во введении зрителей в заблуждение.