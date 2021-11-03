Путин: новая госпрограмма вооружения обеспечит ВС РФ перспективными оборонными системами

Сочи, 3 ноября. Создание перспективных образцов оборонных систем станет основой государственной программы вооружения до 2033 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в этой программе должны быть отражены все приоритеты и задачи оборонной промышленности. Глава государства отметил, что Министерство обороны России уже занимается созданием единой системы исходных данных в рамках формирования госпрограммы.

«Приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой государственной программе вооружения до 2033 года. Разработка документа единой системы исходных данных для ее формирования в министерстве обороны уже идет», — сказал президент, выступая в рамках совещания по вопросам развития ОПК в Сочи.

При этом он акцентировал внимание на производстве перспективных образцов вооружения. По его словам, их разработка станет «базовой задачей» госпрограммы. Все это позволит обеспечить войска современным оружием, констатировал Путин.

Ранее он также указал на уникальность созданных в России систем вооружения. В частности, президент обратил внимание на лазерный комплекс «Пересвет» и гиперзвуковую ракетную систему «Авангард». Как сообщает телеканал «360», до конца года армия получит новую партию «Авангардов».