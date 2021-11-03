Дело Придыбайло: кто стоит за иском против журналиста из Беларуси

3 ноября в Санкт-Петербурге в Приморском районном суде состоялось очередное судебное заседание по коллективному иску граждан Беларуси о защите чести и достоинства к журналисту телеканала Russia Today Константину Придыбайло.

Поводом для обращения в суд стали слова Придыбайло о белорусском народе, произнесенные во время прямого эфира YouTube-канала «Соловьев LIVE» 26 декабря 2020 года. Истцы требуют публичного опровержения на соизмеримой площадке и моральную компенсацию — рубль на человека.

В рамках судебного состоялись объяснения сторон. Следующее судебное заседание состоится 2 декабря. Представитель ответчика, адвокат Александр Зорин рассказал журналистам ФАН свой взгляд на причины обращения в суд:

«Оценочное суждение суд пытается проверить на соответствие действительности. Такое оценочное суждение — выражение субъективного яркого мнения журналиста проверить нельзя. Истцы пытаются, по сути, получить судебное решение, что он нарушает как журналист RT закон. Хотят этим решением бравировать. Я не исключу, что это делается в интересах иностранных спецслужб. Мы видим здесь полную политическую составляющую, учитывая, что Константин провел журналистское расследование и выявил, что многие из истцов нарушали здесь закон в Санкт-Петербурге», — считает адвокат.

По статистике Константина Придыбайло, из 32 человек, упомянутых в коллективном иске, в открытых источниках можно найти семь человек, которые являются политическими активистами. Часть из них на данный момент проживает на территории Польши.

«Некоторые из них и правда проживали когда-то в Санкт-Петербурге. Один из ярких примеров. Среди истцов есть люди, которые вывесили бело-красно-белый флаг, фашистский флаг на колоннаде Исаакиевского собора. На самом деле это довольно страшное зрелище, когда в городе, который пережил страшнейшую блокаду, появляется флаг коллаборационистов на одной из самых высоких точек. Эти люди были признаны виновными российским судом. У них есть административные правонарушения. Данные граждане уже проживают в Польше. Также среди истцов есть человек, который проходит по уголовному делу о захвате власти, присвоении должностей в Республике Беларусь. Это Руслан Хазин. Он на данный момент тоже в Польше. Практически треть истцов из данного иска — это люди, которые в последнее время занимались политическим активизмом», — заявил Константин.

Придыбайло подчеркнул, что фраза о «политически безграмотных людях» касалась тех, кто принимал участие в несанкционированных акциях, в столкновениях на территории Беларуси, и, которые поддались на провокации западных спецслужб.

«Сейчас идет целенаправленная компания по дискредитации государственных журналистов. Им не важна сумма, им не важен результат. Им важен процесс, вокруг которого они раздувают свой информационный мыльный пузырь», — резюмировал собеседник.

Журналисты ФАН попросили также представителя истца прокомментировать свою позицию в судебном разбирательстве, окончание которого ожидают 2 декабря.

«Мы полагаем, что Константину просто нужно извиниться и все. Больше, нечего сказать. Надеемся, что суд вынесет решение 2 декабря.

Мы с ним разговаривали, более того на первом заседании он сообщил, что принес извинения на своем телеканале. Зачем такую принципиальную позицию занимать, нам непонятно. По сути нам было достаточно извинений», — заявила представитель истца Юлия Конопченко.

Несмотря на это истцы не отказываются от материальных требований, заявленных в иске.